TP.HCM: Mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh lên 30 m
Video Thời sự

TP.HCM: Mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh lên 30 m

Sầm Ánh
Sầm Ánh
05/10/2025 05:00 GMT+7

Với tổng vốn đầu tư tăng lên 1.859 tỉ đồng, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (TP.HCM) kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực giao thông và giảm thiểu tai nạn vốn ám ảnh người dân suốt nhiều năm qua.

Xe máy phải di chuyển nép mình giữa dòng xe ô tô, xe container xếp hàng dài trên đoạn đường được mệnh danh là tuyến đường “tử thần” - đường Nguyễn Duy Trinh, thuộc phường Long Trường, TP.HCM. Trước tình trạng trên, nhiều người dân đã không khỏi lo lắng mỗi khi di chuyển qua đoạn đường này.

TP.HCM: Mở rộng tuyến đường ‘tử thần’ Nguyễn Duy Trinh lên 30 m - Ảnh 1.

Xe máy phải di chuyển len lỏiXe máy phải di chuyển nép mình giữa dòng xe ô tô, xe container

Thực tế, tuyến đường chỉ rộng khoảng 7 mét nhưng lại phải chịu áp lực lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng kẹt xe, va chạm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vừa qua, HĐND TP.HCM đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (từ vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu), quy mô đầu tư dài 1,6 km, mở rộng lên 30m, tăng vốn đầu tư lên 1.859 tỉ đồng. Kỳ vọng sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tai nạn cho người dân khi lưu thông qua đây.

TP.HCM: Mở rộng tuyến đường ‘tử thần’ Nguyễn Duy Trinh lên 30 m - Ảnh 2.

Khu vực vòng xoay Phú Hữu, đoạn đi vào đường Nguyễn Duy Trinh "ken đặc" các phương tiện

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo PSG.TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, Trường ĐH Việt Đức (TP.HCM), giải pháp căn cơ nhất vẫn là mở rộng đường. Tuy nhiên, việc chỉ mở rộng thôi vẫn chưa đủ, cần kết hợp với việc điều tiết, phân bổ hợp lý lượng xe ra vào cảng Phú Hữu theo từng khung giờ trong ngày. Có như vậy, tình trạng ùn tắc giao thông mới được kiểm soát hiệu quả, ngay cả khi hạ tầng đã được nâng cấp.

Trước đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đã được HĐND TP.HCM thông qua vào năm 2015 với tổng mức đầu tư 832 tỉ đồng. Tuy vậy, do việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên dự án vẫn chưa triển khai.

Đến nay, dự án này tăng tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Theo đó, UBND TP.HCM cho biết việc tăng vốn đầu tư do cập nhật, bổ sung chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật, chi phí xây dựng, quản lý dự án, chi phí khác, dự phòng phí theo quy định tại thời điểm hiện tại.

Về tiến độ, từ nay đến cuối năm, cơ quan chức năng sẽ khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026, khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thành trong năm 2027.

