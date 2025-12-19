Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Làn xe đạp đầu tiên tại TP.HCM dần thành hình trên đường Mai Chí Thọ
Video Thời sự

Sầm Ánh
19/12/2025 15:56 GMT+7

Sau hơn hai tháng thi công, làn đường riêng dành cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM trên trục Mai Chí Thọ đang dần hoàn thiện. Dự án được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn di chuyển an toàn, giảm xung đột giao thông và thúc đẩy mô hình giao thông xanh trong đô thị.

Làn đường riêng dành cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM đang dần hoàn thiện trên trục đường Mai Chí Thọ, P.An Khánh. Đến nay, một số đoạn đã được trải thảm nhựa, công nhân đang tập trung thi công các hạng mục còn lại nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Sau hơn hai tháng triển khai, làn xe đạp kéo dài từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 đang dần thành hình. Công trình không chỉ đánh dấu bước chuyển trong tổ chức giao thông đô thị, mà còn nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của nhiều người dân về một không gian di chuyển an toàn, thân thiện với môi trường.

Làn xe đạp đầu tiên tại TP.HCM dần thành hình trên đường Mai Chí Thọ- Ảnh 1.

Làn đường riêng dành cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM đang dần hoàn thiện trên trục đường Mai Chí Thọ

ẢNH: SẦM ÁNH

Làn đường xe đạp được bố trí trên vỉa hè, kéo dài khoảng 5,8 km, với bề rộng trung bình 2 mét; riêng đoạn qua cầu được thiết kế hẹp hơn để phù hợp hiện trạng. Mặt đường được làm bằng bê tông nhựa, sơn màu khác biệt nhằm giúp người tham gia giao thông dễ nhận diện và hạn chế xung đột với xe cơ giới.

Theo kế hoạch, dự án có tổng mức đầu tư hơn 12,7 tỉ đồng và sẽ hoàn thành trước ngày 31.12 năm nay, sẵn sàng đưa vào khai thác từ đầu năm 2026. Khi hoàn thiện, tuyến Mai Chí Thọ không chỉ có thêm làn xe đạp riêng mà còn được tổ chức đồng bộ với hệ thống xe buýt và các trạm xe đạp công cộng.

Dọc tuyến, những trạm xe đạp công cộng đã được bố trí sẵn, tạo điều kiện để người dân gửi, thuê xe và kết nối với các phương tiện giao thông công cộng khác.

Làn xe đạp đầu tiên tại TP.HCM dần thành hình trên đường Mai Chí Thọ- Ảnh 2.

Dọc tuyến, những trạm xe đạp công cộng đã được bố trí sẵn

ẢNH: SẦM ÁNH

Nhiều người dân cho rằng, việc hình thành làn xe đạp riêng không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông mà còn khuyến khích thói quen đi lại thân thiện với môi trường, tạo diện mạo giao thông mới cho khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Làn xe đạp đầu tiên tại TP.HCM dần thành hình trên đường Mai Chí Thọ- Ảnh 3.

Theo kế hoạch, dự án có tổng mức đầu tư hơn 12,7 tỉ đồng và sẽ hoàn thành trước ngày 31.12 năm nay

ẢNH: SẦM ÁNH

Đường Trần Bình Trọng sắp mở rộng 17m, gỡ ‘nút thắt’ giao thông khu trung tâm

Dự kiến mở rộng lên 17m, 4 làn xe, tuyến đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm tại khu vực trung tâm.

