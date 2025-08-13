Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi, người dân 'mong chờ từ rất lâu'
Khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi, người dân 'mong chờ từ rất lâu'

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
13/08/2025 16:25 GMT+7

Ngày 13.8.2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi trên địa bàn phường Chánh Hưng và phường Phú Định. Rất nhiều người dân từ lâu đã mong chờ ngày khởi công dự án này.

Khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi, người dân 'mong chờ từ rất lâu'

Khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi, người dân 'mong chờ từ rất lâu'

Ngày 13.8.2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi trên địa bàn phường Chánh Hưng và phường Phú Định.

Khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi, người dân 'mong chờ từ rất lâu'

Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng, là một trong những dự án trọng điểm nhằm chỉnh trang đô thị của thành phố.

Dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3 km kè phía bờ bắc kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng sông phía bờ bắc. Bên cạnh đó, sẽ mở đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy lên 20 mét. Đồng thời xây dựng mới đường Nguyễn Duy nối dài đến cầu chữ Y và cầu Hiệp Ân 2. Cùng với đó là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến. Đặc biệt là xây dựng một bến thủy nội địa tại khu vực này.

Dự án sau khi hoàn thành vào năm 2028 sẽ góp phần thay đổi bộ mặt đô thị dọc tuyến kênh Đôi, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, thoát nước, chống ngập, tăng cường khả năng kết nối giao thông, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Góp phần khôi phục cảnh quan truyền thống "trên bến dưới thuyền" tạo đà cho phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Niềm vui của người dân nơi đây không chỉ đến từ việc nhận tiền bồi thường, tìm được một chỗ định cư tốt hơn, mà còn là sự háo hức được chứng kiến thành phố thực hiện lời hứa, cải tạo kênh rạch sạch đẹp

Nhờ sự đồng thuận của người dân, họ đã chấp nhận rời xa ngôi nhà thân thuộc, nơi chôn rau cắt rốn, để nhường lại mặt bằng cho một tương lai tốt đẹp hơn. 

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, đến nay đã có hơn 1270 trên 1605 trường hợp đồng ý phương án bồi thường. Trong đó, đã bàn giao mặt bằng 387 trường hợp. Sau khi bàn giao mặt bằng, 162 trường hợp được bố trí tái định cư tại các chung cư trên địa bàn.

Kênh Đôi: Tạm biệt những xóm nhà lụp xụp, chờ ngày 'hồi sinh'

Kênh Đôi: Tạm biệt những xóm nhà lụp xụp, chờ ngày 'hồi sinh'

Hàng trăm hộ dân ở bờ bắc kênh Đôi đã nhận tiền bồi thường và tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng. Dù gắn bó cả đời, nhưng quyết định rời đi của họ không chỉ vì lợi ích cá nhân, mà còn vì một tương lai chung, tốt đẹp hơn.

Kênh Đôi cải tạo kênh rạch kênh rạch TP.HCM nhà ven kênh khởi công kênh đôi tin tức TP.HCM
