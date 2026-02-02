Sở Xây dựng: 'Việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa thực hiện phù hợp quy định'

Theo đó, Sở Xây dựng cho biết vừa nhận được văn bản đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc tạm dừng công tác chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa.

Sở Xây dựng đánh giá việc chỉnh trang đối với công trình di tích chợ Bến Thành và các công trình không phải là di tích như: đài tháp, hồ nước, lối đi khu vực Hồ Con Rùa cùng việc chỉnh trang các công trình mặt tiền tại các khu vực trên ở TP.HCM đã tạo cảnh quan sạch đẹp, tươi mới cho khu vực trung tâm thành phố, được người dân quan tâm và trở thành điểm đến check-in những ngày qua.

Khu vực quảng trường được chỉnh trang và chợ Bến Thành được sơn mới ẢNH: Y KIỆN

Đối với công tác bảo tồn công trình di tích, chợ Bến Thành và nhà Hỏa Xa được chỉnh trang theo hướng bảo tồn nâng cấp chất lượng công trình, sơn theo màu cũ nguyên bản kết hợp làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc.

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng nhận được nhiều phản hồi tích cực và góp ý, trao đổi. Sở Xây dựng luôn cầu thị lắng nghe và đã tổ chức đánh giá, kiểm tra thực địa, trao đổi nhiều lần về thay đổi màu sơn với đơn vị tài trợ.

Riêng hình khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành hiện chỉ là phương án tạm thời (trong phạm vi tiểu đảo giao thông), trong khi chờ thực hiện phương án xây dựng tổng thể kết hợp quảng trường cảnh quan, giao thông, trung tâm công trình ngầm đô thị. Hình khối màu sơn trên nền quảng trường được thay đổi dễ dàng theo các phong cách và thời gian khác nhau.

Khu vực Hồ Con Rùa có diện mạo mới đón tết ẢNH: PHẠM HỮU

Sở Xây dựng đánh giá việc chỉnh trang các công trình, tuyến phố đã được đơn vị tài trợ triển khai tích cực, tâm huyết với mục tiêu chung làm đẹp và chỉnh trang, nâng cấp không gian kiến trúc đô thị trung tâm TP và phù hợp theo quy định về bảo tồn công trình di tích kiến trúc, hài hòa giữa yếu tố văn hóa và thẩm mỹ, giữa ký ức và hiện đại.