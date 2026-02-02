Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Sở Xây dựng: 'Việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa thực hiện phù hợp quy định'

Phạm Hữu
Phạm Hữu
02/02/2026 20:46 GMT+7

Tối 2.2, Sở Xây dựng TP.HCM lên tiếng về đề xuất tạm dừng công tác chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Theo đó, Sở Xây dựng cho biết vừa nhận được văn bản đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc tạm dừng công tác chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa.

Sở Xây dựng đánh giá việc chỉnh trang đối với công trình di tích chợ Bến Thành và các công trình không phải là di tích như: đài tháp, hồ nước, lối đi khu vực Hồ Con Rùa cùng việc chỉnh trang các công trình mặt tiền tại các khu vực trên ở TP.HCM đã tạo cảnh quan sạch đẹp, tươi mới cho khu vực trung tâm thành phố, được người dân quan tâm và trở thành điểm đến check-in những ngày qua.

Sở Xây dựng: "Việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa thực hiện phù hợp quy định' - Ảnh 1.

Khu vực quảng trường được chỉnh trang và chợ Bến Thành được sơn mới

ẢNH: Y KIỆN

Đối với công tác bảo tồn công trình di tích, chợ Bến Thành và nhà Hỏa Xa được chỉnh trang theo hướng bảo tồn nâng cấp chất lượng công trình, sơn theo màu cũ nguyên bản kết hợp làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc.

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng nhận được nhiều phản hồi tích cực và góp ý, trao đổi. Sở Xây dựng luôn cầu thị lắng nghe và đã tổ chức đánh giá, kiểm tra thực địa, trao đổi nhiều lần về thay đổi màu sơn với đơn vị tài trợ.

Riêng hình khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành hiện chỉ là phương án tạm thời (trong phạm vi tiểu đảo giao thông), trong khi chờ thực hiện phương án xây dựng tổng thể kết hợp quảng trường cảnh quan, giao thông, trung tâm công trình ngầm đô thị. Hình khối màu sơn trên nền quảng trường được thay đổi dễ dàng theo các phong cách và thời gian khác nhau.

Sở Xây dựng: "Việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa thực hiện phù hợp quy định' - Ảnh 2.

Khu vực Hồ Con Rùa có diện mạo mới đón tết

ẢNH: PHẠM HỮU

Sở Xây dựng đánh giá việc chỉnh trang các công trình, tuyến phố đã được đơn vị tài trợ triển khai tích cực, tâm huyết với mục tiêu chung làm đẹp và chỉnh trang, nâng cấp không gian kiến trúc đô thị trung tâm TP và phù hợp theo quy định về bảo tồn công trình di tích kiến trúc, hài hòa giữa yếu tố văn hóa và thẩm mỹ, giữa ký ức và hiện đại.

Tin liên quan

Trung tâm TP.HCM 'thay áo' đón tết: Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa còn những nơi nào?

Trung tâm TP.HCM 'thay áo' đón tết: Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa còn những nơi nào?

Bên cạnh chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa vừa được sơn mới, nhiều tòa nhà, chung cư cũ trên các trục đường trung tâm TP.HCM cũng được chỉnh trang, mang diện mạo khác lạ đón Tết Bính Ngọ 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Chợ Bến Thành Hồ Con Rùa chỉnh trang chợ Bến Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận