Thuê sạp chợ Bến Thành, tiểu thương loay hoay kê khai thuế từ 1.1.2026

Sáng nay 24.12.2025, UBND phường Bến Thành (TP.HCM) tổ chức hội nghị đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai trên địa bàn.



Trong hội nghị, các hộ kinh doanh, đặc biệt là tiểu thương chợ Bến Thành, chợ Nguyễn Thái Bình, chợ Dân Sinh đã đặt hàng loạt câu hỏi liên quan việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai từ ngày 1.1.2026.

Lãnh đạo UBND phường Bến Thành và cơ quan thuế giải đáp các thắc mắc của tiểu thương, hộ kinh doanh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tiểu thương chợ Bến Thành vẫn rối vì kê khai thuế

Tại hội nghị, nhiều tiểu thương chợ Bến Thành cho biết, hiện nay không ít hộ kinh doanh chỉ đứng tên một sạp nhưng thuê thêm các sạp liền kề để mở rộng mặt bằng buôn bán. Trước đây, khi áp dụng thuế khoán, việc nộp thuế tương đối đơn giản.

Tuy nhiên, từ ngày 1.1.2026 chuyển sang thuế kê khai, các hộ kinh doanh lúng túng vì không rõ phải kê khai đối với sạp đứng tên hay cả các sạp đi thuê, nhất là trong trường hợp chủ sạp không hỗ trợ về thủ tục, giấy tờ.

"Một tuần nữa là bước sang năm 2026 nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa biết phải kê khai thế nào cho đúng luật. Người trực tiếp kinh doanh là chúng tôi, còn chủ sạp không phải lúc nào cũng ở đây hay sẵn sàng đứng ra làm thủ tục. Chúng tôi rất lo làm sai rồi bị truy thu", một tiểu thương chia sẻ.

Tiểu thương, hộ kinh doanh đặt nhiều câu hỏi về cách đóng thuế kê khai từ ngày 1.1.2026 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một số tiểu thương khác cũng nêu câu hỏi: làm sao biết được doanh thu trên hay dưới 500 triệu đồng/năm; kinh doanh ở chợ truyền thống mua hàng hóa của người trực tiếp đánh bắt, nuôi trồng, không có hóa đơn đầu vào thì kê khai thế nào…

Cũng có ý kiến nêu lên thực tế những ngày qua, nhiều người đến tận chợ chào bán phần mềm kê khai thuế, nhưng khi tiểu thương hỏi cách kê khai thế nào thì không trả lời được.

Doanh thu dưới 500 triệu/năm không bắt buộc dùng phần mềm

Ông Nguyễn Tấn Phúc, Đội trưởng đội quản lý hỗ trợ hộ kinh doanh số 3 - Thuế số 1 TP.HCM cho biết, cơ quan thuế chỉ quản lý hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh. Thuế căn cứ trên giấy phép này để phát hành hướng dẫn. Việc thuê sạp là thỏa thuận dân sự giữa người thuê và chủ cho thuê, đây là vấn đề phát sinh không nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Về vấn đề này, ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bến Thành thông tin, hiện nay chợ Bến Thành cấp giấy phép đối với chủ sạp có hợp đồng sử dụng sạp với Ban quản lý chợ.

Nhiều tiểu thương chợ Bến Thành thuê sạp đang bối rối vì không biết kê khai thuế thế nào từ 1.1.2026

Trường hợp đi thuê sạp, không được đứng tên đăng ký kinh doanh thì không được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp kinh doanh. Do đó, khi người cho thuê sạp không hỗ trợ, người trực tiếp kinh doanh sẽ gặp vướng mắc.

Ông Lê Thanh Tuấn đề nghị Ban quản lý chợ Bến Thành xem xét, tư vấn thêm về giải pháp cho các hộ kinh doanh đang đi thuê sạp như trên. Ông Tuấn đề xuất có thể nghiên cứu phương pháp ủy quyền toàn bộ quyền của người đứng tên giấy phép kinh doanh (chủ sạp) với người trực tiếp kinh doanh.

"Phòng sẽ tiếp thu, trao đổi thuế, làm việc Ban quản lý chợ Bến Thành, chợ Nguyễn Thái Bình, chợ Dân Sinh để tổng hợp vướng mắc tiểu thương các chợ và cơ sở kinh doanh gặp phải, sớm có thông tin triển khai", ông Lê Thanh Tuấn thông tin.

Tiểu thương chợ Dân Sinh chuyên bán đồ cũ cũng không biết lấy hóa đơn đầu vào thế nào ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về việc có những người đến chợ giới thiệu bán phần mềm kê khai thuế, ông Nguyễn Tấn Phúc khẳng định, phần mềm là của các nhà giải pháp, cơ quan thuế không can thiệp. Do vậy, người dân thấy cái nào tiện ích cho mình thì mua.

Theo đại diện cơ quan thuế cho biết, với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, không bắt buộc sử dụng phần mềm hay kê khai hằng ngày, mà chỉ kê khai định kỳ hai lần mỗi năm. Cơ quan thuế cũng đã chuẩn bị mẫu sổ sách, bảng kê hàng tồn kho, trong đó hàng tồn được kê khai theo mẫu sẽ được xem là hợp pháp để kinh doanh từ năm 2026.

Đối với trường hợp kinh doanh tại chợ truyền thống, mua hàng từ người trực tiếp nuôi trồng đánh bắt không có hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh được phép lập bảng kê kèm giấy tờ tùy thân của người bán theo quy định.

Từ ngày 1.1.2026, hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chuyển từ hình thức thuế khoán sang thuế kê khai. Theo đó, thay vì nộp thuế theo mức ấn định như trước, hộ kinh doanh phải kê khai doanh thu thực tế để làm căn cứ tính thuế, phù hợp với quy mô và hình thức hoạt động. Việc chuyển đổi nhằm tăng tính minh bạch, công bằng trong quản lý thuế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về sổ sách, kê khai đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt là tại các chợ truyền thống.



