TP.HCM đẩy mạnh xóa thuế khoán, 25.000 hộ kinh doanh đã chuyển sang kê khai

Chiều 11.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ. Trong cuộc họp, Thuế TP.HCM đã thông tin giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Theo đại diện Thuế TP.HCM, đơn vị đã tập trung tối đa nguồn nhân lực, chủ động phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho hộ kinh doanh khi triển khai thực hiện xóa thuế khoán.

25.000 hộ kinh doanh ở TP.HCM đã chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế ẢNH: CAO AN BIÊN

Cho đến thời điểm hiện tại, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn TP.HCM đã được tiếp cận thông tin và tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn của cơ quan Thuế. Các nội dung này được cung cấp qua mạng xã hội như Facebook, Zalo; qua infographic, tài liệu điện tử có mã QR; và qua Cổng thông tin Thuế - Zalo Mini App HCMtax hỗ trợ 24/7.

Nhờ đó, mức độ tiếp cận thông tin của hộ kinh doanh tăng mạnh, giảm đáng kể tình trạng "không biết - không hiểu - không thực hiện".



Thuế TP.HCM nhận xét, do chủ động bám sát địa bàn, "cầm tay chỉ việc" nên đã tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai, tỷ lệ khảo sát đạt 97,78%. Trong đó, lập biên bản đồng ý chuyển đổi đạt 87,8%; 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng đăng ký sử dụng hóa đơn, 25.214 hộ chuyển đổi sang phương pháp thuế kê khai, 640 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi toàn diện từ 1.1.2026, Thuế TP.HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi, giải thích rõ các thay đổi chính sách, đặc biệt các nội dung hộ kinh doanh quan tâm như: hóa đơn điện tử, ngưỡng doanh thu, phương pháp tính thuế, quy định về chi phí, hàng tồn kho.

Thuế TP.HCM cho biết sẽ hoàn thành 100% cập nhật dữ liệu định danh hộ kinh doanh trước 31.12.2025. Phân loại hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu để áp dụng biện pháp quản lý tuân thủ và rủi ro phù hợp.

Đồng thời, Thuế TP.HCM sẽ đề xuất Bộ Tài chính, Cục Thuế đơn giản hóa giao diện cho hộ kinh doanh, bổ sung tính năng tự động đồng bộ thông tin định danh và hỗ trợ xử lý các trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh.

Trước đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, với một trong những nội dung quan trọng là xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ ngày 1.1.2026. Bộ Tài chính cũng phê duyệt đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán", đề cập đầy đủ "đường đi nước bước" nhằm đảm bảo 100% hộ kinh doanh áp dụng đúng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ năm sau.



