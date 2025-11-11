Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Xóa thuế khoán: 'Hộ kinh doanh tuân thủ tốt sẽ không bị kiểm tra vô cớ'

Đan Thanh
Đan Thanh
11/11/2025 18:25 GMT+7

Hơn 2 triệu hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ đặc thù trong quá trình chuyển đổi từ khoán thuế sang kê khai thuế. Những đơn vị tuân thủ tốt sẽ không bị can thiệp, kiểm tra vô cớ.

Triển khai cổng khai thuế thí nghiệm

Chiều 11.11, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức lễ công bố chương trình "Miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai - Cam kết tiếp sức 5 triệu hộ kinh doanh từ truyền thống đến thương mại điện tử".

Xóa thuế khoán: Hỗ trợ đặc thù cho hơn 2 triệu hộ kinh doanh - Ảnh 1.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại sự kiện

ẢNH: CT

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết ngành thuế đang quản lý hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Trong đó, trên 2 triệu hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ đặc thù trong quá trình chuyển đổi.

Mục tiêu không chỉ là triển khai kỹ thuật mà còn đảm bảo mọi đối tượng, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ, các khu vực khó khăn đều có điều kiện tiếp cận chính sách, hệ thống, nguồn lực hỗ trợ cần thiết.

Ngành thuế đã và đang xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu cùng các kênh hỗ trợ trực tiếp để tiếp cận tới từng nhóm đối tượng.

"Nhằm giúp người nộp thuế làm quen trước với phần mềm, chúng tôi đã triển khai cổng khai thí nghiệm (sandbox) để hộ kinh doanh thao tác và trải nghiệm. Dự kiến, cổng sẽ chính thức bắt đầu vận hành từ ngày 1.1.2026, nhưng trước mắt hộ kinh doanh đã có thể thực hành, phản hồi trên môi trường thử nghiệm trong tháng 11", ông Sơn nói.

Lãnh đạo Cục Thuế thông tin thêm, ngành thuế cũng phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng, căn cứ vào quy mô hoạt động và điều kiện thực tế.

Với những hộ chủ động triển khai sớm, ngành thuế cam kết tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để tự động hóa quy trình kê khai, nộp thuế, tích hợp dữ liệu kế toán với hệ thống thuế.

"Đơn vị tuân thủ tốt sẽ không bị can thiệp vô cớ"

Ở khía cạnh xử lý vi phạm hành chính, ông Sơn khẳng định, quan điểm của ngành là mức độ kiểm tra, xử lý sẽ dựa trên căn cứ pháp luật và tính minh bạch của hồ sơ.

"Chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn để hộ kinh doanh hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, thực hiện kê khai đúng quy định; những đơn vị đã tuân thủ tốt sẽ không bị can thiệp một cách vô cớ. Minh bạch và hướng dẫn kỹ chính là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro phát sinh, hạn chế các tình huống tranh chấp không đáng có", ông Sơn nhấn mạnh.

Xóa thuế khoán: Hỗ trợ đặc thù cho hơn 2 triệu hộ kinh doanh - Ảnh 2.

Ngành thuế kêu gọi các nhà cung cấp giải pháp tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ khoán thuế sang kê khai thuế

ẢNH: ĐAN THANH

Bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ Sapo, cho biết hưởng ứng chương trình 60 ngày cao điểm chuyển đổi của ngành thuế, Sapo chính thức giới thiệu bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870, bao gồm: quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử, kê khai thuế tự động ngay trên điện thoại di động.

Sapo sẽ cung cấp hoàn toàn miễn phí gói hỗ trợ 24 tháng sử dụng phần mềm, 2.000 hóa đơn điện tử và 3 tháng sử dụng chữ ký số cho hộ kinh doanh tham gia chương trình.

Với các hộ kinh doanh có quy mô lớn hoặc đang trong quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp, Sapo cũng hỗ trợ miễn phí phần mềm kế toán Sapo Accounting, giúp hộ tuân thủ đầy đủ quy định về kê khai, hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán.

Trước đó, ngày 23.10, Công ty cổ phần MISA cũng tổ chức lễ công bố chương trình "Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW". Theo đó, MISA tặng 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm MISA eShop, kèm theo 1 năm sử dụng miễn phí chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử.

Ông Mai Sơn bày tỏ: "Ngành thuế kêu gọi các nhà cung cấp giải pháp, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ tiếp tục đồng hành. Các tổ chức này chính là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý và hộ kinh doanh. Sự phối hợp chặt chẽ sẽ giúp triển khai chuyển đổi số một cách thực chất, nhân văn, đặc biệt quan tâm tới nhóm hộ yếu thế, khó tiếp cận thông tin".

