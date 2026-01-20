Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đỗ xe máy trên vỉa hè: Công an phạt cả chủ bãi xe lẫn người gửi

Vũ Phượng
Vũ Phượng
20/01/2026 13:11 GMT+7

Hướng dẫn khách đỗ xe máy trên vỉa hè và nhận trông giữ để khách vào quán cà phê, chụp hình tại khu vực trung tâm TP.HCM, hai chủ bãi giữ xe đã bị Công an phường Xuân Hòa lập biên bản xử phạt.

Tối 19.1, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Xuân Hòa và UBND phường Xuân Hòa ra quân tuần tra, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn phụ trách. Trong đó, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép.

Khách đỗ xe máy trên vỉa hè, công an phạt cả chủ bãi xe lẫn người gửi - Ảnh 1.

Một bãi xe giữ xe cho khách trên vỉa hè trước quán cà phê bị xử phạt

ẢNH: NGUYỄN ANH

Tại khu vực Hồ Con Rùa, tổ công tác phát hiện một bãi giữ xe trước quán cà phê có nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè. Khi lực lượng CSGT yêu cầu mời chủ phương tiện ra làm việc, người trông giữ xe cho biết chỉ là nhân viên trông coi. Theo người này, nhiều khách gửi xe rồi vào quán cà phê hoặc đi dạo, chụp ảnh quanh khu vực.

"Khách chỉ mua cà phê rồi ra Nhà thờ Đức Bà chụp hình, đến giờ vẫn chưa quay lại lấy xe. Bọn em đang chờ, sắp hết ca rồi", người trông xe nói.

Do cũng để xe tại đây, người trông giữ xe bị CSGT lập biên bản, xử phạt trung bình 500.000 đồng. Với các xe máy đỗ trên vỉa hè nhưng không có chủ phương tiện, CSGT tiến hành ghi hình để xử lý phạt nguội.

Khách đỗ xe máy trên vỉa hè, công an phạt cả chủ bãi xe lẫn người gửi - Ảnh 3.

Những xe máy đỗ trên vỉa hè không liên lạc được chủ xe CSGT đã ghi hình phạt nguội

ẢNH: NGUYỄN ANH

Liên quan đến hoạt động trông giữ xe trên vỉa hè tại khu vực này, Công an phường Xuân Hòa đã lập biên bản, xử phạt 12,5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vì mục đích khác khi chưa được cấp phép.

Đỗ xe máy trên vỉa hè theo lời người bán, khách bị lập biên bản

Tiếp tục tuần tra trên đường Phạm Ngọc Thạch, tổ công tác phát hiện nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè trước một quán cà phê. Một số chủ xe cho biết đến uống cà phê và được bảo vệ hướng dẫn để xe tại đây.

Một nữ nhân viên của quán cho hay làm việc theo giờ và cũng được hướng dẫn gửi xe ở khu vực này. "Tụi em chỉ làm thêm, mỗi giờ được 25.000 đồng. Bị phạt 500.000 đồng thì thật sự rất khó xoay xở", người này chia sẻ.

Khách đỗ xe máy trên vỉa hè, công an phạt cả chủ bãi xe lẫn người gửi - Ảnh 4.

CSGT ghi hình phạt nguội nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè

ẢNH: NGUYỄN ANH

Bãi giữ xe tại khu vực này sau đó cũng bị Công an phường Xuân Hòa lập biên bản, xử phạt 12,5 triệu đồng với cùng hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè sai quy định.

Cùng buổi tối, trên đường Pasteur, đoạn có biển cấm đỗ xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe máy đỗ dưới lòng đường để mua nước từ các hàng rong trên vỉa hè, gây cản trở giao thông và đã lập biên bản xử lý.

Ngoài ra, nhiều trường hợp đỗ xe máy trên vỉa hè để ngồi uống nước cũng bị CSGT lập biên bản. Các trường hợp này cho biết được người bán hàng rong hướng dẫn đỗ xe và không biết đó là hành vi vi phạm. Sau khi được giải thích, mọi người đều chấp hành.

Khách đỗ xe máy trên vỉa hè, công an phạt cả chủ bãi xe lẫn người gửi - Ảnh 5.

Ngoài lập biên bản chủ xe máy đỗ trên vỉa hè, Công an phường Xuân Hòa cũng lập biên bản phạt chủ bãi xe

ẢNH: NGUYỄN ANH

Khách đỗ xe máy trên vỉa hè, công an phạt cả chủ bãi xe lẫn người gửi - Ảnh 6.

CSGT ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm ở khu vực Hồ Con Rùa, đường Pasteur

ẢNH: NGUYỄN ANH

Khách đỗ xe máy trên vỉa hè, công an phạt cả chủ bãi xe lẫn người gửi - Ảnh 7.

Trong lúc lập biên bản, tổ công tác đồng thời tuyên truyền để người dân nắm bắt các quy định của pháp luật

ẢNH: NGUYỄN ANH

Khách đỗ xe máy trên vỉa hè, công an phạt cả chủ bãi xe lẫn người gửi - Ảnh 8.

Hàng loạt trường hợp đỗ xe máy trên vỉa hè trong tối 19.1 bị CSGT lập biên bản

ẢNH: NGUYỄN ANH

Sau khoảng 2 giờ tuần tra, Đội Tuần tra dẫn đoàn lập biên bản 12 trường hợp đỗ xe trên vỉa hè trái phép, gồm 2 ô tô và 10 xe máy. Công an phường Xuân Hòa cũng xử phạt 2 trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vì mục đích khác mà không có giấy phép.

