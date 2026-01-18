Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè: CSGT lập nhiều biên bản quanh các chợ

Vũ Phượng
Vũ Phượng
18/01/2026 12:45 GMT+7

CSGT cùng công an phường đã lập biên bản nhiều trường hợp bày bán hàng hóa, dừng đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh các chợ.

Sáng 18.1, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tam Bình tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tập trung tại các khu vực chợ, tuyến đường thường xuyên phát sinh vi phạm.

TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè: CSGT lập nhiều biên bản quanh các chợ - Ảnh 1.

CSGT lập biên bản các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để lập lại trật tự đô thị

ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, từ 8 giờ đến 11 giờ, tổ công tác kiểm tra trật tự đô thị tại khu vực xung quanh chợ đầu mối Thủ Đức. Qua kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản 12 trường hợp vi phạm, chủ yếu là hành vi bày bán hàng hóa, tập kết vật dụng, đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông.

Theo ghi nhận, nhiều điểm vỉa hè, lòng đường khu vực chợ bị chiếm dụng để bày bán quần áo, nông sản, hàng hóa các loại. Một số xe máy, xe ba gác chở hàng đậu dưới lòng đường, trên cầu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ kinh doanh, tiểu thương thu dọn hàng hóa, trả lại hiện trạng ban đầu cho vỉa hè, lòng đường.

TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè: CSGT lập nhiều biên bản quanh các chợ - Ảnh 2.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè bày bán hàng phổ biến ở những chợ tự phát hoặc quanh khu chợ đầu mối

ẢNH: DIỆU MI

Cùng thời điểm, CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên đường Lê Văn Việt, khu vực chợ nhỏ. Kết quả, lực lượng chức năng lập 15 biên bản vi phạm liên quan đến các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Theo ghi nhận, trong quá trình xử lý, lực lượng CSGT và công an phường vừa lập biên bản vi phạm, vừa tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, không tái diễn tình trạng buôn bán, đậu xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè: CSGT lập nhiều biên bản quanh các chợ - Ảnh 3.

Các lực lượng phối hợp xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong sáng 18.1

ẢNH: DIỆU MI

TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè: CSGT lập nhiều biên bản quanh các chợ - Ảnh 4.

Trên một số cây cầu, người dân bày bán hàng gây mất trật tự an toàn giao thông

ẢNH: DIỆU MI

Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt tại các khu vực chợ, tuyến đường đông người qua lại trên địa bàn.

Tin liên quan

Trích xuất camera buồng lái, CSGT phạt 5 triệu đồng tài xế dùng điện thoại khi lái xe

Trích xuất camera buồng lái, CSGT phạt 5 triệu đồng tài xế dùng điện thoại khi lái xe

Qua trích xuất camera buồng lái, CSGT TP.HCM đã lập biên bản phạt tài xế 5 triệu vì dùng điện thoại khi lái xe.

CSGT TP.HCM kiểm tra xe khách, nhiều tài xế bị phạt 1,5 triệu vì lỗi này

Clip CSGT TP.HCM mở đường đưa người bệnh đi cấp cứu hút hơn 600.000 lượt xem

Khám phá thêm chủ đề

vỉa hè lấn chiếm vỉa hè Chợ đầu mối Thủ Đức CSGT CSGT TP.HCM CSGT rạch chiếc TP.HCM Trật tự đô thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận