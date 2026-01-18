TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè: CSGT lập nhiều biên bản quanh các chợ

Sáng 18.1, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tam Bình tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tập trung tại các khu vực chợ, tuyến đường thường xuyên phát sinh vi phạm.



CSGT lập biên bản các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để lập lại trật tự đô thị ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, từ 8 giờ đến 11 giờ, tổ công tác kiểm tra trật tự đô thị tại khu vực xung quanh chợ đầu mối Thủ Đức. Qua kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản 12 trường hợp vi phạm, chủ yếu là hành vi bày bán hàng hóa, tập kết vật dụng, đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông.

Theo ghi nhận, nhiều điểm vỉa hè, lòng đường khu vực chợ bị chiếm dụng để bày bán quần áo, nông sản, hàng hóa các loại. Một số xe máy, xe ba gác chở hàng đậu dưới lòng đường, trên cầu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ kinh doanh, tiểu thương thu dọn hàng hóa, trả lại hiện trạng ban đầu cho vỉa hè, lòng đường.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè bày bán hàng phổ biến ở những chợ tự phát hoặc quanh khu chợ đầu mối ẢNH: DIỆU MI

Cùng thời điểm, CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên đường Lê Văn Việt, khu vực chợ nhỏ. Kết quả, lực lượng chức năng lập 15 biên bản vi phạm liên quan đến các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Theo ghi nhận, trong quá trình xử lý, lực lượng CSGT và công an phường vừa lập biên bản vi phạm, vừa tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, không tái diễn tình trạng buôn bán, đậu xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Các lực lượng phối hợp xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong sáng 18.1 ẢNH: DIỆU MI

Trên một số cây cầu, người dân bày bán hàng gây mất trật tự an toàn giao thông ẢNH: DIỆU MI

Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt tại các khu vực chợ, tuyến đường đông người qua lại trên địa bàn.