TP.HCM ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè: Không né tránh, nể nang nhưng đảm bảo nhân văn

Sáng 16.1, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và tổng rà soát, xử lý tình trạng kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn TP.HCM năm 2026.

Lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè... diễn ra sáng 16.1 tại công viên Văn Lang

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Xử lý không nể nang nhưng linh hoạt, bảo đảm nhân văn

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành và người dân, hướng tới xây dựng TP.HCM "trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Đại tá Nguyễn Đình Dương cho biết, việc ra quân lần này nhằm triển khai nghiêm chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Kế hoạch số yêu cầu toàn lực lượng Công an TP.HCM tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Các lực lượng tham gia tại lễ ra quân ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phó giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng công an phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc xử lý vi phạm phải đi đôi với việc tạo điều kiện để người dân chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp, bố trí địa điểm kinh doanh, bãi giữ xe đúng quy định, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Đại tá Nguyễn Đình Dương đặc biệt nhấn mạnh vai trò tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, lấy dân vận làm gốc. Các lực lượng cần làm cho người dân, hộ kinh doanh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, từ đó tự giác chấp hành, tự tháo dỡ, di dời trước khi áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Phó giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu toàn lực lượng thực hiện nghiêm nguyên tắc "công khai, minh bạch, khách quan, không né tránh, không nể nang nhưng linh hoạt, hợp tình, hợp lý, bảo đảm tính nhân văn và tránh gay gắt, cứng nhắc, gây bức xúc không đáng có" với người dân.

Phó giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu xử lý lấn chiếm vỉa hè theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, không né tránh, không nể nang nhưng linh hoạt, hợp tình hợp lý, nhân văn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý hoạt động vận tải, xây dựng, kinh doanh dịch vụ; kiên quyết xử lý tình trạng tập kết vật liệu, dừng đỗ xe trái phép, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Các đơn vị nghiệp vụ được giao vai trò "tư lệnh ngành", chịu trách nhiệm xuyên suốt đến cấp xã, tổ chức rà soát, lập danh sách các điểm nóng, doanh nghiệp vi phạm để xử lý dứt điểm, không để tái diễn.

Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định: "Đây là cuộc ra quân đòi lại không gian sống cho người dân, do đó, phải giải tỏa dứt điểm, tận gốc, không để tái diễn".

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu lấn chiếm vỉa hè kéo dài

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh yêu cầu lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương.

Theo ông Cường, sau khi hợp nhất với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, TP.HCM trở thành siêu đô thị với quy mô dân số hơn 14 triệu người, trên 12 triệu xe máy và hơn 1,4 triệu ô tô. Quy mô này tạo ra áp lực rất lớn đối với hạ tầng giao thông, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa động viên đại diện các lực lượng tham gia xuất quân ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời gian qua, dù thành phố đã triển khai nhiều giải pháp và đạt một số kết quả tích cực, song tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn tái diễn, có nơi kéo dài, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc phối hợp chưa đồng bộ, công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, kiểm tra xử lý chưa thường xuyên, liên tục; đặc biệt là trách nhiệm quản lý ở cấp phường, xã chưa được phát huy đầy đủ.

Để khắc phục triệt để, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè theo hướng công khai, minh bạch, phân cấp, phân quyền rõ ràng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm đúng quy định, liên tục và có trọng tâm.

Việc ra quân lần này thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường giao thông trật tự ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các lực lượng xuất quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, ông nhấn mạnh: "Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND TP.HCM nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kéo dài, phức tạp trên địa bàn quản lý".

Các địa phương phải chủ động rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch phù hợp, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả; kịp thời sơ kết, nhân rộng mô hình hiệu quả, đồng thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, việc ra quân lần này thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố.