Đỗ xe máy trên vỉa hè: CSGT TP.HCM ra quân, xử lý hàng loạt người vi phạm

Ngày 14.1, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, Đội CSGT An Sương (thuộc phòng) vừa ra quân xử lý tình trạng đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép.

Theo đó, địa bàn Đội CSGT An Sương đảm trách tập trung nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện cao, lưu lượng giao thông phức tạp. Thời gian qua, trên một số tuyến đường, tình trạng các cơ sở kinh doanh, hộ buôn bán và người dân tự ý chiếm dụng vỉa hè làm nơi để xe mô tô, xe gắn máy, thậm chí ô tô diễn ra khá phổ biến.

CSGT An Sương lập biên bản các trường hợp đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép ẢNH: PC08

Việc này không chỉ cản trở lối đi của người đi bộ, buộc nhiều người phải đi xuống lòng đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng trên, Đội CSGT An Sương đã xây dựng kế hoạch chuyên đề, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm trong những khung giờ cao điểm. CSGT tập trung xử lý các hành vi dừng, đỗ xe trên vỉa hè không đúng quy định; chiếm dụng vỉa hè để trông giữ xe trái phép; bố trí, sắp xếp phương tiện gây cản trở giao thông.

Ngay trong đêm 13.1, Đội CSGT An Sương đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm trên tuyến đường Song Hành quốc lộ 22 - khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán, nhà hàng, quán ăn, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Một cơ sở kinh doanh quán ăn sử dụng vỉa hè để bày bàn ghế ẢNH: PC08

Qua kiểm tra, CSGT đã phát hiện và lập biên bản 24 trường hợp đỗ xe máy trên vỉa hè - vi phạm hành vi "để xe mô tô, xe gắn máy ở vỉa hè trái phép". Các trường hợp này vi phạm điểm d, khoản 2, điều 7, Nghị định 168/2024 với mức phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Bên cạnh việc lập biên bản xử phạt, CSGT yêu cầu chủ phương tiện và các cơ sở kinh doanh khẩn trương di dời xe ra khỏi vỉa hè; tháo dỡ biển báo, rào chắn, vật dụng dùng để chiếm giữ vỉa hè làm nơi để xe trái phép.

Lực lượng CSGT đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn người dân dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, góp phần bảo đảm an toàn cho người đi bộ và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Song song với công tác xử lý, Đội CSGT An Sương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng vỉa hè; nhấn mạnh trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm quyền đi lại an toàn cho người đi bộ.

Các hộ kinh doanh được vận động ký cam kết chỉ sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán hoặc để xe đúng quy định của pháp luật.

Cơ sở kinh doanh để xe dưới lòng đường, vỉa hè trái phép ẢNH: PC08

Thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp kiểm tra đột xuất tại các tuyến đường, khu vực có nguy cơ tái vi phạm cao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương trong công tác quản lý trật tự đô thị, kiên quyết không để tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi để xe trái quy định tái diễn.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn TP.HCM nói chung và khu vực Đội CSGT An Sương phụ trách nói riêng.