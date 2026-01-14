Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Những lỗi vi phạm bị CSGT tạm giữ xe máy năm 2026 người dân cần biết

Vũ Phượng
Vũ Phượng
14/01/2026 06:30 GMT+7

Nhiều lỗi vi phạm hiện nay người dân sẽ bị CSGT tạm giữ xe để ngăn chặn hành vi vi phạm. Theo quy định mới nhất 2026 đó là những vi phạm nào?

Mới đây, CSGT TP.HCM thông báo bán đấu giá hơn 24.000 xe vi phạm theo dạng bán phế liệu theo 3 lô. Đây là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Nhiều lỗi vi phạm người đi xe máy sẽ bị CSGT tạm giữ xe - Ảnh 1.

Nhiều lỗi vi phạm sẽ bị CSGT tạm giữ xe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hiểu đơn giản, đây là những xe vi phạm bị CSGT tạm giữ, nhưng quá thời hạn quy định, người vi phạm không đến làm việc. Trước khi thực hiện đấu giá, các đơn vị chức năng đã thực hiện đầy đủ việc thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan, bao gồm cả chủ phương tiện vi phạm.

Những lỗi bị CSGT tạm giữ xe máy

Theo Nghị định 168/2024, để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền được phép tạm giữ xe trước khi ra quyết định xử phạt theo quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Ảnh 2.

Nhiều người không xuất trình được đăng ký xe tại thời điểm CSGT kiểm tra cũng sẽ bị CSGT tạm giữ xe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, những lỗi vi phạm giao thông bị CSGT tạm giữ xe máy gồm:

  • Vi phạm, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ma túy;
  • Điều khiển xe đi vào đường cao tốc;
  • Ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước;
  • Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông;
  • Sử dụng còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
  • Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
  • Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
  • Điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn sử dụng, hết hiệu lực;
  • Sử dụng chứng nhận đăng ký xe bị tẩy xóa; sử dụng chứng nhận đăng ký xe không đúng số khung, số động cơ (số máy) của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông;
  • Giao xe cho người không có giấy phép lái xe, không đủ điều kiện lái xe điều khiển;
  • Không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe không còn hiệu lực, giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe đang điều khiển;
  • Có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước của Liên hợp quốc về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với loại xe được phép điều khiển;
  • Đua xe trái phép trên đường giao thông...

Lỗi nào bị tạm giữ xe hay gặp nhất?

Theo ghi nhận của PV cùng các ca tuần tra kiểm soát của CSGT, lỗi vi phạm bị tạm giữ xe máy thường gặp nhất là: vi phạm nồng độ cồn, không xuất trình được đăng ký xe, không có bằng lái xe...

- Ảnh 3.

CSGT tạm giữ xe tối đa 7 ngày

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với những lỗi này, CSGT sẽ lập biên bản tạm giữ xe tối đa 7 ngày làm việc, hẹn người vi phạm đến trụ sở để xuất trình các giấy tờ liên quan.

Trong những đợt CSGT TP.HCM ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, các bãi giữ xe vi phạm của CSGT hay tại sân của các đơn vị chật kín xe vi phạm. Điều này cho thấy số vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao.

Theo CSGT, việc tạm giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn là để bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển phương tiện.

Tin liên quan

CSGT phạt nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

CSGT phạt nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Nhiều xe ô tô chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã bị CSGT thổi phạt trực tiếp và phạt nguội.

Những lỗi vi phạm bị CSGT tịch thu xe máy năm 2026 người dân cần biết

CSGT TP.HCM bán đấu giá hơn 24.000 xe vi phạm: Quy trình ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

tạm giữ xe xe vi phạm CSGT lỗi vi phạm những lỗi bị csgt tạm giữ xe CSGT TP.HCM Nghị định 168
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận