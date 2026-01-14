Những lỗi vi phạm bị CSGT tạm giữ xe máy năm 2026 người dân cần biết

Mới đây, CSGT TP.HCM thông báo bán đấu giá hơn 24.000 xe vi phạm theo dạng bán phế liệu theo 3 lô. Đây là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Nhiều lỗi vi phạm sẽ bị CSGT tạm giữ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hiểu đơn giản, đây là những xe vi phạm bị CSGT tạm giữ, nhưng quá thời hạn quy định, người vi phạm không đến làm việc. Trước khi thực hiện đấu giá, các đơn vị chức năng đã thực hiện đầy đủ việc thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan, bao gồm cả chủ phương tiện vi phạm.

Những lỗi bị CSGT tạm giữ xe máy

Theo Nghị định 168/2024, để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền được phép tạm giữ xe trước khi ra quyết định xử phạt theo quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nhiều người không xuất trình được đăng ký xe tại thời điểm CSGT kiểm tra cũng sẽ bị CSGT tạm giữ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, những lỗi vi phạm giao thông bị CSGT tạm giữ xe máy gồm:

Vi phạm, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ma túy;



Điều khiển xe đi vào đường cao tốc;



Ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước;



Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông;



Sử dụng còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;



Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;



Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;



Điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn sử dụng, hết hiệu lực;



Sử dụng chứng nhận đăng ký xe bị tẩy xóa; sử dụng chứng nhận đăng ký xe không đúng số khung, số động cơ (số máy) của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp;



Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp;



Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông;



Giao xe cho người không có giấy phép lái xe, không đủ điều kiện lái xe điều khiển;



Không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe không còn hiệu lực, giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe đang điều khiển;



Có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước của Liên hợp quốc về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với loại xe được phép điều khiển;

Đua xe trái phép trên đường giao thông...



Lỗi nào bị tạm giữ xe hay gặp nhất?

Theo ghi nhận của PV cùng các ca tuần tra kiểm soát của CSGT, lỗi vi phạm bị tạm giữ xe máy thường gặp nhất là: vi phạm nồng độ cồn, không xuất trình được đăng ký xe, không có bằng lái xe...

CSGT tạm giữ xe tối đa 7 ngày ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với những lỗi này, CSGT sẽ lập biên bản tạm giữ xe tối đa 7 ngày làm việc, hẹn người vi phạm đến trụ sở để xuất trình các giấy tờ liên quan.

Trong những đợt CSGT TP.HCM ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, các bãi giữ xe vi phạm của CSGT hay tại sân của các đơn vị chật kín xe vi phạm. Điều này cho thấy số vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao.

Theo CSGT, việc tạm giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn là để bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển phương tiện.