CSGT TP.HCM bán đấu giá hơn 24.000 xe vi phạm: Quy trình ra sao?

Mới đây, một công ty đấu giá vừa thông báo bán đấu giá 3 lô xe vi phạm với tổng cộng hơn 24.000 xe của Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Theo đó, lô đầu tiên gồm 6.992 phương tiện các loại, trong đó có 1 xe chở hàng bốn bánh, 162 xe mô tô ba bánh, 6.829 xe máy đã qua sử dụng. Hình thức bán xử lý tài sản: bán phế liệu, hủy số khung và số máy, cắt khung xe làm 3 phần bằng nhau (đối với xe 2 bánh).

Đây là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Phòng CSGT Công an TP.HCM. Lô này có giá khởi điểm 3.288.700.000 đồng.

Trước khi bán đấu giá, các xe vi phạm đã thông báo đến cá nhân, tổ chức có liên quan và cả chủ xe ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo thông báo, giá khởi điểm chưa bao gồm các lệ phí trước bạ, chi phí vận chuyển, thuế GTGT (nếu có) và các chi phí khác liên quan.

Các phí, lệ phí, chi phí và thuế GTGT (nếu có) do người trúng đấu giá chi trả; hủy số khung và số máy, mọi chi phí do khách hàng trúng đấu giá chi trả. Để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, khách hàng trúng đấu giá phải có kho bãi tập kết, chứng minh mình có kho bãi đảm bảo sức chứa của lô tài sản đấu giá.

Tài sản được bàn giao với hiện trạng phương tiện được cắt khung xe làm 3 phần bằng nhau, hủy số khung, số máy có sự giám sát của chủ tài sản; mọi chi phí di dời, nhân công, xử lý môi trường khách hàng trúng đấu giá chi trả.

Lô thứ hai gồm 10.238 phương tiện xe máy đã qua sử dụng là xe vi phạm hành chính bị tịch thu. Hình thức bán xử lý tài sản: bán phế liệu, hủy số khung và số máy, cắt khung xe làm 3 phần bằng nhau. Lô này có giá khởi điểm 1.170.000.000 đồng.

Lô thứ ba gồm 7.337 phương tiện các loại, trong đó có 1 xe chở hàng bốn bánh, 7.276 xe máy, 5 xe điện, 47 xe đạp, 2 vỏ lãi, 2 máy chính, 2 dụng cụ kích điện, 2 bình ắc quy đã qua sử dụng.

Đấu giá các phương tiện vi phạm được xác định là giải pháp cần thiết nhằm xử lý dứt điểm số phương tiện quá hạn, bị tịch thu đang tồn đọng tại các bãi tạm giữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Hình thức bán xử lý tài sản: bán phế liệu, hủy số khung và số máy, cắt khung xe làm 3 phần bằng nhau đối với xe 2 bánh. Lô này có giá khởi điểm 3.960.700.000 đồng.

Theo tìm hiểu của PV, các cuộc bán đấu giá xe máy vi phạm bị tịch thu trước đây của CSGT TP.HCM đều bán theo hình thức bán phế liệu, bán theo cả lô đã công bố, không bán lẻ.

Quy trình bán đấu giá xe vi phạm thế nào?

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM đã thống nhất triển khai quy trình thanh lý, đấu giá xe vi phạm theo hướng chặt chẽ, phù hợp và đẩy nhanh tiến độ.

Trong thời gian tạm giữ, phương tiện được bảo quản theo đúng quy định, nhằm hạn chế tối đa tình trạng xuống cấp, hư hỏng; trước khi đưa ra đấu giá đều được Hội đồng định giá thẩm định, bảo đảm không gây lãng phí tài sản.

CSGT sẽ tham gia giám sát cùng các đơn vị liên quan để kiểm soát toàn bộ quá trình đấu giá ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo quy trình, sau khi đơn vị đấu giá đăng tải thông tin, các lô tài sản thanh lý sẽ được công bố công khai, kèm theo mức giá khởi điểm và kết quả định giá tương ứng. Việc công bố này nhằm giúp các tổ chức, cá nhân quan tâm nắm rõ thông tin và giá khởi điểm các lô phương tiện đấu giá. Dự kiến, ngày 16.1.2026 sẽ tổ chức đấu giá 3 lô phương tiện nêu trên.

Thượng tá Nga cho biết thêm, Phòng CSGT sẽ tham gia giám sát, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để chứng kiến và kiểm soát toàn bộ quá trình đấu giá. Sau khi xác định mức giá trúng đấu giá cuối cùng, các bên mới tiến hành các thủ tục bán và bàn giao tài sản theo đúng quy định.

Cũng theo thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, trước khi thực hiện đấu giá, các đơn vị chức năng đã thực hiện đầy đủ việc thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan, bao gồm cả chủ phương tiện vi phạm. Chỉ sau khi hoàn tất các bước theo quy định pháp luật, việc thanh lý tài sản mới được triển khai.

Việc thanh lý, đấu giá các phương tiện vi phạm được xác định là giải pháp cần thiết nhằm xử lý dứt điểm số phương tiện quá hạn, bị tịch thu đang tồn đọng tại các bãi tạm giữ. Thông qua đấu giá công khai, cơ quan chức năng vừa thu hồi chi phí, giảm áp lực về mặt bằng, vừa nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

Đồng thời, việc tổ chức đấu giá minh bạch, đúng quy trình cũng góp phần bảo đảm giá trị tài sản được khai thác hợp lý, hạn chế thất thoát, lãng phí và tăng cường niềm tin của người dân đối với công tác xử lý vi phạm hành chính.