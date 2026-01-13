CSGT phạt nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe chạy chậm trên cao tốc (vi phạm lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu trên tuyến cao tốc). Mới đây,

CSGT bắn tốc độ phát hiện nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH: C08

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 25 cùng ngày, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng CSGT Đội 6 phát hiện tài xế L.T.K. (32 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển xe bồn lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vi phạm lỗi "chạy dưới tốc độ tối thiểu".

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện, lập biên bản đối với tài xế K. về hành vi "điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép", với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng theo quy định.

Những trường hợp dừng xe được CSGT sẽ xử phạt trực tiếp tại chỗ ẢNH: C08

Tiếp đó, đến 15 giờ 40, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tài xế N.M.H. (37 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển xe container trên cùng tuyến cao tốc, vi phạm hành vi tương tự và tiến hành lập biên bản xử lý.

Chỉ trong vài giờ kiểm tra, lực lượng CSGT Đội 6 đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm lỗi "chạy dưới tốc độ tối thiểu".

Trường hợp không dừng được phương tiện CSGT sẽ gửi thông báo phạt nguội ẢNH: C08

CSGT khuyến cáo người dân cần chấp hành quy định về tốc độ tối đa và tối thiểu ẢNH: C08

Chạy chậm dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng ẢNH: C08

Trong đó, 6 trường hợp được lập biên bản xử phạt trực tiếp tại chỗ, 2 trường hợp còn lại được ghi nhận để xử phạt nguội theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường cao tốc cần tuân thủ nghiêm các quy định về tốc độ tối thiểu và tối đa, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác. Việc lái xe chạy chậm trên cao tốc gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.