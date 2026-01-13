Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT phạt nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Vũ Phượng
Vũ Phượng
13/01/2026 05:45 GMT+7

Nhiều xe ô tô chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã bị CSGT thổi phạt trực tiếp và phạt nguội.

Mới đây, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe chạy chậm trên cao tốc (vi phạm lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu trên tuyến cao tốc).
CSGT phạt nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1.

CSGT bắn tốc độ phát hiện nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

ẢNH: C08

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 25 cùng ngày, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng CSGT Đội 6 phát hiện tài xế L.T.K. (32 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển xe bồn lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vi phạm lỗi "chạy dưới tốc độ tối thiểu".

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện, lập biên bản đối với tài xế K. về hành vi "điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép", với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng theo quy định.

CSGT phạt nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 2.

Những trường hợp dừng xe được CSGT sẽ xử phạt trực tiếp tại chỗ

ẢNH: C08

Tiếp đó, đến 15 giờ 40, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tài xế N.M.H. (37 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển xe container trên cùng tuyến cao tốc, vi phạm hành vi tương tự và tiến hành lập biên bản xử lý.

Chỉ trong vài giờ kiểm tra, lực lượng CSGT Đội 6 đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm lỗi "chạy dưới tốc độ tối thiểu".

CSGT phạt nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 3.

Trường hợp không dừng được phương tiện CSGT sẽ gửi thông báo phạt nguội

ẢNH: C08

CSGT phạt nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 4.

CSGT khuyến cáo người dân cần chấp hành quy định về tốc độ tối đa và tối thiểu

ẢNH: C08

CSGT phạt nhiều xe chạy chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 5.

Chạy chậm dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng

ẢNH: C08

Trong đó, 6 trường hợp được lập biên bản xử phạt trực tiếp tại chỗ, 2 trường hợp còn lại được ghi nhận để xử phạt nguội theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường cao tốc cần tuân thủ nghiêm các quy định về tốc độ tối thiểu và tối đa, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác. Việc lái xe chạy chậm trên cao tốc gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tin liên quan

2 người giằng co với CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn: Công an TP.HCM lên tiếng

2 người giằng co với CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn: Công an TP.HCM lên tiếng

Liên quan clip 2 người giằng co, có hành vi cản trở CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP.HCM vừa chính thức lên tiếng.

Thi công rào chắn đường gây ùn tắc, đơn vị bị CSGT TP.HCM xử phạt

Cận tết, CSGT TP.HCM mạnh tay xử phạt nồng độ cồn, xe dù bến cóc

Khám phá thêm chủ đề

chạy chậm trên cao tốc CSGT Cục CSGT Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chạy chậm chạy dưới tốc độ tối thiểu Nghị định 168
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận