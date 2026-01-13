Hai người đàn ông đánh nhau bằng mũ bảo hiểm, gây náo loạn đường phố TP.HCM

Ngày 13.1, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh tượng ẩu đả, đánh nhau giữa hai người đàn ông ngay giữa đường ở TP.HCM.

Camera hành trình trên ô tô ghi lại cảnh hai người đàn ông ẩu đả nhau trên đường ở TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên một ô tô ghi lại, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong lúc băng qua giao lộ tại tuyến đường Cộng Hòa (TP.HCM)

Thay vì bình tĩnh thương lượng, cả hai người đàn ông đã dừng xe ngay giữa đường, lao vào đấm đá túi bụi. Đỉnh điểm, những người này còn dùng mũ bảo hiểm làm hung khí tấn công liên tiếp vào đầu đối phương, mặc cho nhiều người chạy xe phải dừng lại hoặc né tránh, gây nên tình trạng ùn ứ và náo loạn cả một đoạn đường.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân xung quanh chạy đến can ngăn. Ngay lập tức, một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời có mặt, yêu cầu 2 người này đưa xe vào sát lề đường để giải quyết, để không gây ùn tắc giao thông.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc xảy ra trên đường Cộng Hòa, thuộc địa bàn đảm trách của Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM). Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất xác nhận đã nắm được thông tin từ clip và đang tiến hành xác minh danh tính những người liên quan để xử lý và sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau.

Thực tế, thời gian qua, nhiều vụ mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên đường dẫn đến đánh nhau đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm, thậm chí có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.