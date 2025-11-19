Nhóm nam nữ đánh nhau gây náo loạn đường phố ở TP.HCM

Ngày 19.11, Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM trích xuất camera an ninh để làm rõ, xử lý nhóm người đánh nhau, gây náo loạn trên đường Trần Thị Bốc.

Nhóm người đánh nhau loạn xạ trên đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả của 2 đôi nam nữ đi 2 xe máy dừng xe giữa đường, lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau túi bụi.

Những người này dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu, người đối phương. Dù có người dân xung quanh vào can ngăn, hô lớn "công an tới, công an tới" nhưng nhóm này vẫn hung hăng tấn công nhau.

Theo người dân, sự việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 18.11, trên đường Trần Thị Bốc đoạn gần giao lộ Quang Trung.

Ngay sáng 19.11, Công an xã Đông Thạnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp trích xuất camera an ninh các nhà dân xung quanh để xác định danh tính những người liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khu vực nơi xảy ra vụ đánh nhau ẢNH: TRẦN KHA

Trước đó, nhiều vụ mâu thuẫn khi tham giao thông trên đường dẫn đến đánh nhau đều bị công an xử lý nghiêm.

Người dân tuyệt đối không nên giải quyết mâu thuẫn giao thông bằng cách dừng xe, cự cãi hay đánh nhau trên đường. Hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng dù xuất phát từ nguyên nhân gì cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi xảy ra va chạm, hãy giữ bình tĩnh, liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra.