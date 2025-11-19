Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhóm nam nữ đánh nhau gây náo loạn đường phố ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
19/11/2025 14:04 GMT+7

Nhóm nam nữ dừng xe giữa đường cự cãi rồi lao vào đánh nhau loạn xạ bằng mũ bảo hiểm.

Ngày 19.11, Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM trích xuất camera an ninh để làm rõ, xử lý nhóm người đánh nhau, gây náo loạn trên đường Trần Thị Bốc.

Nhóm nam nữ đánh nhau gây náo loạn đường phố ở TP.HCM - Ảnh 1.

Nhóm người đánh nhau loạn xạ trên đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả của 2 đôi nam nữ đi 2 xe máy dừng xe giữa đường, lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau túi bụi.

Những người này dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu, người đối phương. Dù có người dân xung quanh vào can ngăn, hô lớn "công an tới, công an tới" nhưng nhóm này vẫn hung hăng tấn công nhau.

Theo người dân, sự việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 18.11, trên đường Trần Thị Bốc đoạn gần giao lộ Quang Trung.

Ngay sáng 19.11, Công an xã Đông Thạnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp trích xuất camera an ninh các nhà dân xung quanh để xác định danh tính những người liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhóm nam nữ đánh nhau gây náo loạn đường phố ở TP.HCM - Ảnh 2.

Khu vực nơi xảy ra vụ đánh nhau

ẢNH: TRẦN KHA

Trước đó, nhiều vụ mâu thuẫn khi tham giao thông trên đường dẫn đến đánh nhau đều bị công an xử lý nghiêm.

Người dân tuyệt đối không nên giải quyết mâu thuẫn giao thông bằng cách dừng xe, cự cãi hay đánh nhau trên đường. Hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng dù xuất phát từ nguyên nhân gì cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi xảy ra va chạm, hãy giữ bình tĩnh, liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tin liên quan

Trích xuất camera truy xét nhóm người đánh nhau ở Hóc Môn

Trích xuất camera truy xét nhóm người đánh nhau ở Hóc Môn

Nhóm người dừng xe máy ở giữa đường, đứng cự cãi rồi lao vào đánh nhau loạn xạ.

Khám phá thêm chủ đề

đánh nhau gây náo loạn mâu thuẫn mạng xã hội camera
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận