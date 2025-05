Trích xuất camera truy xét nhóm người đánh nhau ở Hóc Môn

Ngày 22.5, Công an thị trấn Hóc Môn phối hợp Công an TP.HCM tổ địa bàn H.Hóc Môn đang tiến hành trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét vụ đánh nhau xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, gây náo loạn khu vực.

Vụ đánh nhau trên đường Lý Thường Kiệt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip nhóm người đánh nhau loạn xạ trên đường gây náo loạn cả khu vực, giao thông ùn ứ. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân vào can ngăn. Vụ việc được camera hành trình trên một ô tô ghi lại.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt đoạn gần giao lộ Lê Quang Đạo (thị trấn Hóc Môn, H.Hóc Môn) vào chiều 18.5.

Theo người dân tại khu vực, sự việc đánh nhau khiến 2 người bị thương.

"Nhóm người chạy xe máy dừng lại giữa đường. Họ cự cãi nhau nói đối phương chạy xe ẩu, láo gì đó rồi lao đến đánh nhau. Có người còn cầm cây gì đó giống típ sắt. Tôi thấy có 2 người bị thương, chảy máu", người dân chứng kiến kể lại.

Theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân cho thấy, hơn 14 giờ ngày 18.5, nhóm người đi trên hai xe máy trên đường Lý Thường Kiệt. Khi gần đến giao lộ Lê Quang Đạo (H.Hóc Môn) thì nhóm người dừng xe, đứng cự cãi.

Nam thanh niên chạy xe máy một mình bị đe dọa, thấy yếu thế nên bỏ đi. Chừng vài giây, người này quay lại cùng một nam thanh niên khác tay cầm cây sắt. Nhóm người liền đó xảy ra đánh nhau.

Khu vực nơi xảy ra đánh nhau ẢNH: TRẦN KHA

Trong sáng 22.5, công an cũng đã có mặt ở hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh nhà dân quanh khu vực để phục vụ điều tra, truy xét vụ đánh nhau.