Dính chiêu lừa đảo mới, người mua vàng qua mạng xã hội mất 109 triệu đồng

Ngày 13.5, Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân mua bán vàng qua mạng xã hội cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo.

Trước đó, ngày 11.5, anh N.V.B (ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) có nhu cầu bán vàng nên lên mạng xã hội Facebook, vào một nhóm giao dịch vàng, để tìm người mua.

Anh B. liên hệ và trao đổi với tài khoản Facebook Vân Thị Dương để bán vàng. Cùng lúc đó, chị N.N.C (ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cũng thông qua Facebook kết nối với tài khoản "Ngọc My" để mua vàng.

Trong khi đó, cả anh B., chị C. đều không biết 2 tài khoản cùng do nhóm lừa đảo lập Facebook ảo để giăng bẫy.

Cả chủ 2 tài khoản Facebook "Vân Thị Dương" và "Ngọc My" đều hẹn anh B., chị C. ra tiệm vàng K. trên đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để giao dịch nhằm nhờ tiệm vàng kiểm tra vàng thật, giả.

Ngày 11.5, tại tiệm vàng, anh B. tưởng chị C. là người phía "Vân Thị Dương" còn chị C. tưởng anh B. là người bên phía "Ngọc My", nên anh B. đưa 10 chỉ vàng (1 lượng) cho chị C. để kiểm tra. Xác định đúng vàng thật, chị C. chuyển khoản 109 triệu đồng vào tài khoản tên "Hoàng Văn Nghiêm" theo yêu cầu của "Ngọc My".

Khi chị C. định lấy số vàng thì anh B. đòi tiền, lúc này cả hai xác minh lại lần nữa mới biết mình đã bị lừa đảo.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, thời gian qua, giá vàng biến động mạnh khiến nhu cầu mua bán tăng cao, các nhóm lừa đảo trên mạng xã hội cũng dựng lên nhiều kịch bản tinh vi, đánh vào sự chủ quan của nạn nhân. Nhiều người cho rằng giao dịch vàng tại tiệm vàng sẽ an toàn, nhưng vẫn sập bẫy lừa tinh vi của kẻ gian.

"Người dân có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng cần chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, có giấy phép đầy đủ, mua vàng có nguồn gốc, chứng từ rõ ràng, hạn chế giao dịch tự do ngoài xã hội, nhất là đề phòng giao dịch với các tài khoản ẩn danh, không có tính xác thực cao trên mạng", Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo.