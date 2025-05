Cự cãi về tiền nhậu, đánh con của chủ quán bị thương nặng

Chiều 13.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can Lê Văn Dưỡng (35 tuổi) và Nguyễn Phú Quý (29 tuổi, cùng ở P.Mỹ Hoà, TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can Lê Văn Dưỡng nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích ẢNH: TIẾN TẦM

Theo điều tra của Công an tỉnh An Giang, tối 8.3, Dưỡng cùng Quý và nhóm bạn nhậu ở quán "H.Đ" thuộc Tổ 5, khóm Phó Quế, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên. Nhậu xong nhóm của Dưỡng và Quý tính tiền thì xảy ra cự cãi với chủ quán về thanh toán tiền nhậu, dẫn đến xô sát, đánh nhau với gia đình chủ quán và nhân viên trong quán.

Trong lúc xô sát, Quý đẩy anh L.P.L. (23 tuổi, con của chủ quán) vào trong phòng nghỉ của quán, rồi Quý đè lên người anh L. và dùng tay đánh anh L.. Còn Dưỡng dùng ống sắt đâm nhiều nhát vào đầu và vai anh L., thì được mọi người trong quán can ngăn.

Nhận được tin báo, Công an P.Mỹ Long đã kịp thời đến mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Bị can Nguyễn Phú Quý bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích ẢNH: TIẾN TẦM

Riêng anh L., sau khi bị Quý và Dưỡng đánh thì được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Sau thời gian điều trị, anh L. xuất viện với tỷ lệ thương tích cơ thể là 17%.

Hiện vụ đánh người gây thương tích đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.