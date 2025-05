Đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh và nhiều cán bộ

Chiều 10.5, Tỉnh ủy An Giang ra thông báo về việc xem xét, kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên trong 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 và Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp kể từ nhiệm kỳ 2000 - 2005 đến nay và xem xét, kỷ luật nhiều cá nhân do có khuyết điểm, sai phạm.

Xem xét kỷ luật 2 nguyên Bí thư Thành ủy Long Xuyên

Theo thông báo, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2015 - 2020 thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để UBND TP.Long Xuyên và các cơ quan trực thuộc vi phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu tây Đại học An Giang mở rộng không đúng thẩm quyền; không tổ chức giao nền nhà tái định cư đúng quy định.

Tỉnh ủy An Giang xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 và nhiều ông, bà là Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Long Xuyên ẢNH: TRẦN NGỌC

Tương tự, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 thiếu trách nhiệm, để UBND TP.Long Xuyên và các cơ quan trực thuộc tiếp tục vi phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân ở dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn; không giao nền tái định cư đúng quy định; chỉ đạo chi ngân sách trái quy định. Hậu quả nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật và 17 bị can là cán bộ, đảng viên bị cơ quan điều tra khởi tố.

Tỉnh ủy An Giang đề nghị xem xét, kỷ luật các ông, bà nguyên là Bí thư, Phó bí Thành ủy Long Xuyên trong 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Trong đó, có ông Phạm Thành Thái, nguyên Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bà Đặng Thị Hoa Rây, nguyên Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên 2 nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026.

Ngoài ra, Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị xem xét kiểm điểm trách nhiệm nhiều cá nhân khác có khuyết điểm trong 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Đề nghị công an vào cuộc vụ sai phạm dự án khu dân cư Vịnh Tre

Tỉnh ủy An Giang đề nghị xem xét kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú 5 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 2000 đến năm 2025) do có những vi phạm nghiêm trọng liên quan dự án khu dân cư (KDC) Vịnh Tre.

Một góc khu dân cư Vịnh Tre (H.Châu Phú), dự án xảy ra nhiều sai phạm khiến nhiều cán bộ, lãnh đạo Huyện ủy Châu Phú bị đề nghị kỷ luật ẢNH: TRẦN NGỌC

Ngoài ra, Tỉnh ủy An Giang cũng xem xét, kỷ luật 16 đảng viên là Bí thư Huyện ủy Châu Phú và những người có liên quan, trong đó có ông Vương Bình Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Phú từ tháng 5.2002 đến tháng 5.2005; ông Trần Thanh Nhã, Phó bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đảng tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Phú từ tháng 6.2015 - 10.2023, nguyên Chủ tịch UBND H.Châu Phú, từ tháng 5.2018 - 10.2023.

Tỉnh ủy An Giang giao Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Cơ quan CSĐT làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với Dự án KDC Vịnh Tre để xử lý theo quy định pháp luật, trong đó có việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 54 nền đất ở KDC Vịnh Tre từ năm 2007 - 2011 vi phạm quy định về quản lý đất đai và bán đấu giá 270 nền không đúng quy định.