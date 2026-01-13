'Siêu anh hùng ngáo đá' Deadpool chạy xe phân khối lớn bị CSGT TP.HCM phạt hơn 22 triệu đồng

Ngày 13.1, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa lập biên bản phạt người mặc trang phục Deadpool - "siêu anh hùng ngáo đá" của Marvel chạy phân khối lớn vi phạm hàng loạt lỗi giao thông.

"Siêu anh hùng ngáo đá" của Marvel vi phạm hàng loạt lỗi giao thông bị CSGT "tuýt còi" ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, ngày 12.1, thông qua tin phản ánh của người dân về trường hợp người mặc trang phục hóa trang nhân vật Deadpool che kín từ đầu đến chân điều khiển xe phân khối lớn trên đường Lê Lợi, phường Gò Vấp không đội mũ bảo hiểm, biển số xe bị che khuất.

Ngay khi tiếp nhận hình ảnh, đoạn phim được cung cấp, Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh các thông tin liên quan, phối hợp công an phường để làm rõ vụ việc nhằm xử lý nghiêm đối với hành vi xem thường pháp luật.

Chiều cùng ngày, qua xác minh, làm rõ các thông tin có liên quan đến vụ việc trên, Đội CSGT Hàng Xanh đã xác định được "siêu anh hùng ngáo đá Marvel" điều khiển phương tiện trong đoạn phim và mời đến trụ sở làm việc. Qua làm việc, người vi phạm đã thừa nhận hành vi của mình.

"Siêu anh hùng ngáo đá" Deadpool đến cơ quan công an trình diện ẢNH: PC08

Đội CSGT Hàng Xanh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi "Không đội mũ bảo hiểm", "Điều khiển xe gắn biển số che lấp", "Không có giấy phép lái xe", tổng phạt tiền 12.500.000 đồng đối với người vi phạm.



Riêng đối với chủ phương tiện, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lỗi "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông"; "Không thực hiện đúng quy định về biển số", với tổng số tiền phạt 9.900.000 đồng.

Theo CSGT Hàng Xanh, vụ việc không chỉ là câu chuyện cá nhân vi phạm luật giao thông, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về một bộ phận giới trẻ đang chạy theo trào lưu "thể hiện bản thân" bằng những hành vi phản cảm, coi thường pháp luật.

Việc kiên quyết xử lý nghiêm của lực lượng CSGT không chỉ là biện pháp răn đe đối với cá nhân vi phạm, mà còn là thông điệp gửi tới xã hội: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không có ngoại lệ cho bất kỳ "trò lạ", "màn trình diễn" nào gây nguy hiểm. Sự nghiêm minh của pháp luật chính là nền tảng để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Mọi thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông, thực trạng vi phạm trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.37263.803 để đơn vị triển khai lực lượng giải quyết kịp thời, đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn đảm trách.