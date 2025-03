Vợ 'Deadpool' Ryan Reynolds bị đăng biểu ngữ phản đối khi ra mắt phim mới

"Phát súng" đầu tiên diễn ra trên đường phố Austin, bang Texas vào cuối tuần qua, khi một người ủng hộ nhiệt thành Justin Baldoni đã biểu tình bên ngoài r ạp Paramount trước buổi ra mắt bộ phim mới Another Simple Favor của Blake Lively - vợ Ryan Reynolds.

Người biểu tình giơ bảng phản đối Blake Lively ẢNH: VARIETY

Được biết, trước khi Lively xuất hiện, một người biểu tình đ ư ợc nhìn thấy đã cầm tấm biển có dòng chữ "Công lý cho Justin Baldoni" cùng chiếc áo phông in dòng chữ "Blake Lied" (Blake đã dối trá").

Một người dùng trên mạng xã hội X sau đó thừa nhận đó là mình và cho biết thêm: "Tôi là người biểu tình duy nhất giành lại công lý cho Justin ở đó. Tôi có một số cảnh quay cô ta trò chuyện với đám đông" và kêu gọi mọi người "theo dõi, đăng ký" tài khoản của mình để biết nội dung sắp tới.

Người biểu tình này trước đó cũng có lịch sử ủng hộ nhiệt thành cho Johnny Depp trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng của nam tài tử đối với vợ cũ Amber Heard.

Lively đã đi thảm đỏ và có mặt trong buổi chiếu phim nhưng bỏ qua các cuộc phỏng vấn báo chí. Trong rạp chiếu cô cũng không phát biểu trước đám đông.

Chia sẻ về nữ diễn viên, đạo diễn Paul Feig cho biết: “Cô ấy là cộng sự tuyệt vời và rất thông minh. Cô ấy và Anna Kendrick là hai trong số những diễn viên nhạy bén nhất mà tôi từng làm việc cùng. Mỗi ngôi sao điện ảnh đều có quan điểm riêng về công việc của họ, nhưng tôi thấy không ai không có đam mê, tâm huyết mà có thể hoàn thành tốt cả. Tôi thích cách Blake làm việc...”.

Blake Lively xuất hiện tại buổi ra mắt phim mới ẢNH: WIREIMAGE

Lively đang kiện Baldoni, người đóng chung và là đạo diễn của bộ phim It Ends With Us năm ngoái vì tội quấy rối tình dục và vì đã tiến hành chiến dịch bôi nhọ cô trên phương tiện truyền thông.

Baldoni, ngược lại, cũng có hành động tương tự khi kiện vợ chồng Lively, Reynolds vì tội phỉ báng. Tính đến nay, đây là một trong những cuộc chiến pháp lý gay gắt nhất trong lịch sử Hollywood gần đây, sau vụ Johnny Depp và Amber Heard tốn nhiều giấy mực của truyền thông.