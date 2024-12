Amber Heard ủng hộ vụ kiện Blake Lively chống lại bạn diễn

Blake Lively vừa đâm đơn kiện bạn diễn trong phim It Ends With Us vì hành vi quấy rối và bôi nhọ. Bà xã Ryan Reynolds cáo buộc Justin Baldoni đã thực hiện một nỗ lực "tinh vi" nhằm hủy hoại danh tiếng của mình sau khi quá trình quay phim hoàn tất.

Về phía Amber Heard, từ lâu cô đã khẳng định mình là nạn nhân của những chiến dịch bôi nhọ bài bản do đội ngũ của chồng cũ Johnny Depp dàn dựng trong vụ kiện tụng khét tiếng về bạo lực gia đình hồi năm 2022.

Trả lời NBC News, Amber Heard cho biết: "Mạng xã hội là sự phản ánh cho câu nói kinh điển 'Lời nói dối đi được nửa vòng trái đất, trong khi sự thật vẫn còn đang xỏ giày'. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều này, nó vừa kinh hoàng vừa tàn khốc".

Amber Heard cho rằng mình cũng là nạn nhân bị bôi xấu giống trường hợp của Blake Lively ẢNH: REUTERS

Cũng theo NBC News, Justin Baldoni đã thuê Melissa Nathan và công ty TAG PR để xử lý những vấn đề trên truyền thông về Blake Lively từ tháng 8.2024. Tương tự, NBC News cho biết Melissa Nathan từng giúp Johnny Depp trong phiên tòa với Amber Heard.

Melissa Nathan phủ nhận mọi liên quan đến chiến dịch bôi nhọ 2 nữ diễn viên này. Cô chia sẻ với tờ DailyMail: "TAG PR hẳn là nhóm chuyên gia quan hệ công chúng quyền lực nhất mà thế giới từng chứng kiến khi có thể hoàn toàn thay đổi nhận thức về cả Amber Heard và Blake Lively. Điểm tương quan duy nhất giữa hai cá nhân này là trong nhiều thập kỷ, mọi hành động của họ đều được công khai cho mọi người thấy, được quay phim và ghi chép rộng rãi để công chúng tự đưa ra quyết định - và họ đã làm như vậy một cách tự nhiên. Tất cả những gì bạn phải làm là xem các cuộc phỏng vấn nếu chúng chưa bị nhóm quan hệ công chúng của họ xóa bỏ".

Ngôi sao phim Aquaman đã bị chồng cũ kiện vì cáo buộc cô bịa đặt những lời khai về bạo hành gia đình nhằm mục đích thăng tiến trong sự nghiệp. Sau phiên tòa kéo dài nhiều tuần được truyền hình trực tiếp, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về tài tử Johnny Depp và Amber Heard buộc phải bồi thường 15 triệu USD.

Amber Heard luôn nói mình vô tội, khăng khăng rằng bồi thẩm đoàn đã sai lầm. Cô than thở, trách cứ về sự nổi tiếng trở lại của Johnny Depp và phải chuyển đến Tây Ban Nha sau khi vụ bê bối lắng xuống.

Ngoài Amber Heard, còn nhiều người nổi tiếng khác cũng lên tiếng ủng hộ Blake Lively, trong đó có: Gwyneth Paltrow, Amy Schumer, nhà văn Colleen Hoover và đạo diễn Paul Feig.