Người đàn ông kể nỗi ám ảnh từng bị Diddy quấy rối tình dục

Sau khi bị bắt, Diddy liên tục vướng hàng loạt cáo buộc mới ẢNH: GETTY

Theo Fox News, trong thời gian Diddy (Sean Combs) đang ngồi trại giam chờ xét xử, nam rapper này tiếp tục đối mặt với 5 vụ kiện tấn công tình dục mới. Trong số đó, một người đàn ông giấu tên (được gọi thay thế bằng John Doe) đã tố rapper quyền lực này quấy rối tình dục mình trong một bữa tiệc toàn người nổi tiếng vào năm 2022. Theo lời của John Doe, anh và Combs có mối quan hệ kinh doanh vào thời điểm đó nên được mời đến bữa tiệc quảng bá cho doanh nghiệp rượu của "ông trùm âm nhạc" mang tên Ciroc.



Người này cho biết mình được Diddy mời đến bữa tiệc để giao lưu với những khách mời nổi tiếng trong ngành giải trí. Trong khi cuộc vui đang diễn ra, giọng ca I'll Be Missing You đã mời John Doe vào văn phòng riêng của mình. Người này đi theo vì tin rằng cả hai sắp có một cuộc thảo luận nghiêm túc về công việc. Theo lời kể, lúc ấy Combs đã say xỉn và có hành động kỳ lạ, y tiến lại gần người đàn ông, cởi quần, để lộ bộ phận nhạy cảm trước mặt người kia. "Sau đó, Combs tiếp tục tiến lại gần hơn rồi nắm lấy bộ phận sinh dục của nguyên đơn qua lớp quần, bóp chúng một cách thô bạo và khiêu khích", đơn kiện nêu rõ.

Những bữa tiệc của nam rapper bị khui ra nhiều thông tin gây sốc ẢNH: WIREIMAGE

Theo tài liệu pháp lý, tình hình sau đó tiếp tục "leo thang" cho đến khi có một vận động viên chuyên nghiệp đi vào văn phòng và can thiệp, chấm dứt hành vi của Diddy. "Lúc này, nguyên đơn đã trốn thoát khỏi Combs và rời khỏi văn phòng. Sau khi trốn thoát khỏi văn phòng, nguyên đơn đã rời khỏi bữa tiệc để trở về nhà", đơn kiện đề cập.

Người đàn ông khẳng định anh đã "bị sốc và mất phương hướng" sau cuộc gặp gỡ không mong muốn. Anh cũng cho biết mình đã bị đơ cứng trong giây lát vì hành quấy rối tình dục kỳ lạ và không phù hợp của nam nghệ sĩ sinh năm 1969. Người này đang yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn để xác định thiệt hại cho tất cả những tổn thương về thể xác, sự đau khổ về mặt cảm xúc, tổn hại về tâm lý, tác động đến đời sống tinh thần, gia đình và những tổn hại khác.

Diddy nổi tiếng với những buổi tiệc tùng ngập sao và những thú vui không tưởng ẢNH: GETTY

Hiện phía luật sư của Diddy chưa đưa ra phản hồi liên quan đến trường hợp kể trên.

Trước đó, đội ngũ pháp lý của rapper 55 tuổi đã phủ nhận việc Combs lạm dụng tình dục bất kỳ ai, kể cả trẻ vị thành niên. "Như nhóm luật sư của ông Combs đã nhấn mạnh, ông không thể giải quyết mọi cáo buộc vô căn cứ hiện đã trở thành một trò hề truyền thông liều lĩnh. Mặc dù vậy, ông Combs kiên quyết và dứt khoát phủ nhận mọi cáo buộc rằng ông đã lạm dụng tình dục bất kỳ ai, kể cả trẻ vị thành niên, là sai sự thật và phỉ báng. Ông mong muốn chứng minh sự vô tội của mình và minh oan cho mình tại tòa án, nơi sự thật sẽ được xác lập dựa trên bằng chứng, chứ không phải suy đoán", Erica Wolff - một luật sư của Diddy tuyên bố.

Cũng theo Fox News, nhóm luật sư của nam rapper này vừa yêu cầu một lệnh "cấm các tuyên bố ngoài vòng pháp luật" từ các nhân chứng tiềm năng của chính phủ và luật sư của họ trong lá thư đề ngày 20.10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các vụ kiện dân sự chống lại Combs tiếp tục chồng chất. Trong văn bản này, họ nêu rõ Sean Combs có quyền được xét xử công bằng, không bị ảnh hưởng bởi những tuyên bố mang tính định kiến trên báo chí.

Diddy đang bị tạm giam ở Brooklyn (New York, Mỹ) vì các cáo buộc: âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận hoặc ép buộc và vận chuyển để tham gia mại dâm. Đến nay, nam nghệ sĩ phủ nhận mọi cáo buộc. Thẩm phán Arun Subramania đã ấn định phiên xét xử của Combs sẽ bắt đầu vào ngày 5.5.2025.