'Chiến tranh giữa các vì sao' hồi sinh, phần mới do nhà sản xuất 'Deadpool' cầm trịch

Theo một nguồn tin thân cận của tờ Variety, hãng Lucasfilm hiện đang phát triển một bộ 3 phim Chiến tranh giữa các vì sao mới với Kinberg được giao nhiệm vụ viết kịch bản và sản xuất cùng giám đốc hãng phim Kathleen Kennedy.

Simon Kinberg là lựa chọn hợp lý cho phần mới của thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao khi ông đã thực hiện nhiều phần phim phái sinh từ tác phẩm này ẢNH: VARIETY

Điều này cho thấy thương hiệu trên sẽ bắt đầu một loạt phim mới với các nhân vật mới sau Star Wars: The Rise of Skywalker. Mặc dù chi tiết cốt truyện chưa được tiết lộ, nhưng Lucasfilm đã phủ nhận thông tin cho rằng bộ 3 này sẽ tiếp tục câu chuyện mà George Lucas đã khởi đầu với A New Hope vào năm 1977.

Như vậy, trong những năm tới, Disney sẽ có đến 2 "siêu phẩm" được ra mắt. Đó là The Mandalorian & Grogu - phần tiếp theo của loạt phim xoay quanh thợ săn tiền thưởng do Pedro Pascal thủ vai (dự kiến ra mắt vào năm 2026) và liền sau đó là 3 phần phim Chiến tranh giữa các vì sao trong năm 2026 và 2027.

Trước đó, Lucasfilm cũng có một số dự án Star Wars khác đang được thực hiện (từ các nhà làm phim như James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi và Donald Glover) nhưng vẫn chưa rõ dự án nào trong số này sẽ là dự án đầu tiên được đưa lên màn ảnh rộng.

Ngoài ra, những dự án hợp tác với Rian Johnson - người đứng sau series Knives Out đình đám hay bộ đôi David Benioff và DB Weiss của Game of Thrones cũng từng được cân nhắc. Tuy vậy, có vẻ như hãng Lucasfilm và các tên tuổi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, khiến các dự án bị đóng băng vô thời hạn.

Kinberg được biết đến nhiều nhất với vai trò biên kịch và sản xuất một số phần phim X-Men bao gồm The Last Stand (2006), First Class (2011), Days of Future Past (2014) cũng như 2 phần Deadpool đầu tiên và Logan (2017).

Trước đây, ông từng làm việc với Lucasfilm trong loạt phim hoạt hình Star Wars: Rebels được đề cử giải Emmy và đã phát sóng trong 4 mùa, từ năm 2014 đến 2018. Ông cũng đã hỗ trợ khởi động lại Star Wars sau khi Disney mua lại Lucasfilm, với vai trò là cố vấn cho loạt The Force Awakens ra mắt vào năm 2015 .

Các nguồn tin nhấn mạnh rằng bộ 3 phim của Kinberg vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và chưa rõ khi nào sẽ được đưa vào sản xuất.