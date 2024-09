'Inside Out 2', 'Deadpool & Wolverine' là bom tấn ăn khách tại phòng vé hè 2024

Comscore, công ty phân tích và đo lường truyền thông tại Mỹ, vừa đăng tải các số liệu phòng vé hè 2024. Theo công ty này, đầu mùa phim hè, mà cụ thể là tháng 5 năm nay, lượng vé bán ra ở thị trường Bắc Mỹ giảm 29% so với năm 2023, một con số mà giới quan sát cho rằng mức sụt giảm "kỷ lục" và "kinh khủng" trong bức tranh chung về doanh thu.

Cho đến khi phim Bad Boys: Ride or Die (đạo diễn: Adil El Arbi và Bilall Fallah; tổng doanh thu 402,5 triệu USD toàn cầu - các số liệu trong bài đều trích xuất từ trang Box Office Mojo) ra rạp cuối tháng 5, tình hình phòng vé mới thực sự được cải thiện về doanh thu và sau đó có sự tăng trưởng thấy rõ.

Bad Boys: Ride or Die, phần phim mới nhất của thương hiệu Bad Boys (Những gã trai hư trọn đời) ẢNH: SONY

Phòng vé hè 2024 ở thị trường Bắc Mỹ kết thúc với tổng doanh thu 3,67 tỉ USD, giảm 10,3% so với năm 2023 - một con số tuy có sụt giảm nhưng vẫn chưa đủ khiến giới kinh doanh phim cũng như những nhà sản xuất phim ở Hollywood "thất đảm". Sở dĩ giới quan sát phòng vé có thể nhận xét Hollywood vẫn còn chấp nhận được đối với doanh thu như hiện tại vì hồi cuối tháng 5 vừa qua, giới làm phim, kinh doanh phim quan ngại về một tương lai ảm đạm nơi trải nghiệm rạp chiếu không còn được khán giả chuộng nữa, đồng thời các cuộc đình công của biên kịch, nghệ sĩ ở Hollywood thời gian qua khiến nhiều dự án phải dời tới dời lui lịch sản xuất cũng như lịch phát hành, quảng bá.

Mùa phim hè vừa qua chứng kiến lần đầu tiên hãng Marvel không đủ sức "khuynh đảo" phòng vé như những năm trước vì bom tấn quan trọng của hãng này là Deadpool & Wolverine (đạo diễn: Shawn Levy) bị dời phát hành từ đầu tháng 5 đến nửa cuối tháng 7.

Trong tháng 5 đó, khi vị trí của Deadpool & Wolverine bị thay thế bởi nhiều phim khác với kinh phí sản xuất đắt đỏ, phòng vé Bắc Mỹ đã phải lao đao, ví dụ như phim Furiosa: A Mad Max Saga (đạo diễn: George Miller) hay Kingdom of the Planet of the Apes (đạo diễn: Wes Ball) - đều là những phim giải trí tốt, giới chuyên môn đánh giá cao - không đủ sức vực dậy tình trạng tụt dốc khi ấy, cho đến khi Bad Boys: Ride or Die xuất hiện như đã chỉ ra.

Song cũng cần nhìn nhận rằng, Kingdom of the Planet of the Apes có thể nói là phim thành công về doanh thu khi số tiền vé thu được là 397,3 triệu USD toàn cầu (kinh phí thực hiện là 160 triệu USD). Còn Furiosa: A Mad Max Saga lại là "bom xịt" sau khi "lăn bánh" một thời gian dài tại rạp, cuối cùng doanh thu toàn cầu là 172,7 triệu USD (trong khi kinh phí là 168 triệu USD).

Phim siêu anh hùng Deadpool & Wolverine là phim gắn nhãn 17+ ăn khách nhất trong lịch sử ẢNH: MARVEL

Doanh thu phòng vé tăng vọt với sự xuất hiện lần lượt của 2 bom tấn Inside Out 2 (đạo diễn: Kelsey Mann, ra rạp giữa tháng 6) và Deadpool & Wolverine. Hai "ngựa chiến" này từ tháng 6 đến hiện tại lần lượt thay phiên nhau "hốt bạc" tại phòng vé, áp đảo nhiều phim đã và đang chiếu tại phòng vé Bắc Mỹ.

Inside Out 2, với tổng doanh thu trên 1,668 tỉ USD toàn cầu, là bom tấn hoạt hình ăn khách nhất năm nay (tính đến hiện tại), xếp thứ 2 là bom tấn siêu anh hùng Deadpool & Wolverine với tổng doanh thu 1,264 tỉ USD. Cả 2 phim cũng đồng thời vượt mốc 600 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, trong đó, Inside Out 2 lại lập một "đỉnh" khác là vượt mốc 1 tỉ USD phòng vé quốc tế (bên ngoài Bắc Mỹ). Tại phòng vé hè năm nay, đây là 2 phim ăn khách nhất và giúp cho lượng vé bán ra cải thiện tình hình chung.

Inside Out 2 sau khi vượt qua nhiều cột mốc doanh thu đáng mơ ước, đã vượt mốc 1 tỉ USD tiền vé bên ngoài thị trường Bắc Mỹ, đưa hãng Pixar lên "đỉnh" với danh hiệu là studio hoạt hình có phim ăn khách nhất trong lịch sử thể loại phim này ẢNH: PIXAR

Bên cạnh 2 "gã khổng lồ" làm mưa làm gió tại thị trường phim tháng 6 đến tháng 8 vừa điểm qua, nhiều phim khác nhìn chung cũng góp phần làm ổn định tình trạng phòng vé. Đơn cử như A Quiet Place: Day One (đạo diễn: Michael Sarnoski) với doanh thu trên 261,5 triệu USD toàn cầu, Despicable Me 4 (đạo diễn: Chris Renaud) với trên 915 triệu USD, Twisters (đạo diễn: Lee Isaac Chung) với trên 361 triệu USD, và gần đây nhất là Alien: Romulus (đạo diễn: Fede Álvarez) với trên 288,5 triệu USD...

Daniel Loria, nhà phân tích phòng vé, nói rằng đến cuối mùa phim hè, mỗi hãng phim đều có những tác phẩm quan trọng và doanh thu của những phim này vượt qua những cột mốc tiền vé khác nhau. Tuy ở mỗi studio, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những trồi sụt khác nhau (về doanh thu, chất lượng trong cả thương hiệu...) trong các tác phẩm, nhưng nhìn chung, mùa hè vừa qua là mùa phim sôi động.