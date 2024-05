‘Kingdom of the Planet of the Apes’ thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Doanh thu bán vé này cao hơn một chút so với dự đoán ban đầu là 50 triệu đến 55 triệu USD. Kingdom of the Planet of the Apes mở màn tương đương 2 trong số 3 phần trước của loạt phim, chỉ xếp sau Dawn of the Planet of the Apes năm 2014 (phần phim được cho là hay nhất với 72 triệu USD doanh thu mở màn), trước War for the Planet of the Apes năm 2017 (56,2 triệu USD) và Rise of the Planet of the Apes năm 2011 (54,8 triệu USD).

David A. Gross của Công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết: "Con số doanh thu cuối tuần của phần mới nhất gần như tương đương với các phần trước thuộc thể loại này. Đây là màn mở đầu tuyệt vời".

Khỉ trẻ Noa (Owen Teague thể hiện) GALAXY

Theo Comscore - công ty phân tích và đo lường truyền thông toàn cầu, hiện tại, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ giảm khoảng 22% so với năm 2023 và 42% so với năm 2019. Trong vài tháng tới, các chủ rạp sẽ dựa vào những bom tấn Deadpool & Wolverine, Despicable Me 4 và Inside Out 2 để cứu vãn doanh thu phim hè.

Nhà phân tích cấp cao của Comscore, Paul Dergarabedian, cho biết: "Thành tích vững chắc của Kingdom of the Planet of the Apes là yếu tố then chốt tạo nên doanh thu phòng vé mùa hè". Bộ phim mới nhất trong loạt phim dài tập về hành tinh khỉ có kinh phí sản xuất là 160 triệu USD, được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu lớn ở phòng vé quốc tế. Bộ phim đã ra mắt với 72,5 triệu USD ở nước ngoài, nâng tổng doanh thu toàn cầu của nó lên 129 triệu USD.

Kingdom of the Planet of the Apes là phần thứ 4 trong loạt phim được làm lại và thứ 10 trong loạt phim có tuổi đời 56 năm. Các nhà phê bình và khán giả đã nhận xét tích cực với bộ phim, chiếm 80% trên Rotten Tomatoes và "B" trên CinemaScore.



Cảnh trong phim Kingdom of the Planet of the Apes GALAXY

Phần mới nhất do Wes Ball đạo diễn, nội dung diễn ra nhiều năm sau triều đại của Caesar (nhà lãnh đạo do Andy Serkis thủ vai) và theo chân một con khỉ trẻ tên là Noa (Owen Teague) khi anh ta dấn thân vào cuộc hành trình với Mae (Freya Allan) để mở đường cho tương lai của hai loài.

Quán quân cuối tuần trước -The Fall Guy đứng ở vị trí thứ 2 với 13,7 triệu USD, giảm 51% so với khi ra mắt. Bộ phim Challengers có Zendaya đóng chính ở vị trí thứ 3 với 4,6 triệu USD từ 2.609 rạp. Vị trí thứ 4 thuộc về phim kinh dị kinh phí thấp Tarot của Sony và Screen Gem, thu về 3,4 triệu USD trong tuần thứ 2 ra mắt. Godzilla x Kong: A New Empire vào top 5 với 2,5 triệu USD từ 2.531 rạp chiếu.

Kingdom of the Planet of the Apes (tựa Việt Hành tinh khỉ: Vương quốc mới) ra rạp Việt từ 10.5, hiện thu về 10.4 tỉ đồng (tính đến sáng 13.5), theo Box Office Vietnam.