'Kingdom of the Planet of the Apes': Sức hấp dẫn của thương hiệu 'Hành tinh khỉ'

Kingdom of the Planet of the Apes (tựa Việt: Hành tinh khỉ: Vương quốc mới) là phim điện ảnh thứ mười dựa trên tiểu thuyết Planet of the Apes (1963) của văn hào Pierre Boulle, đồng thời đóng vai trò tiếp nối sự kiện trong War for the Planet of the Apes, ra mắt năm 2017.



300 năm sau cái chết của lãnh tụ vĩ đại Caesar, loài khỉ đã tạm thời thống trị trái đất. Từng đàn khỉ lập thành các bộ tộc, sở hữu những nền văn hóa độc đáo. Ngược lại, nhân loại mới mất dần trí khôn, sống ẩn dật, man rợ như người tối cổ.

Chuyện phim xoay quanh Noa (Owen Teague), con trai của tộc trưởng tộc khỉ Đại Bàng. Trước khi Noa kịp thực hiện nghi thức đánh dấu sự trưởng thành, thì tộc của cậu đã bị binh đoàn khát máu của bạo chúa Proximus Caesar (Kevin Durand) tấn công. Chúng đốt làng, bắt giữ tất cả nhằm mục đích phục dịch. May mắn thoát cửa tử, Noa quyết định tìm đường giải cứu các đồng tộc của mình.

Kingdom of the Planet of the Apes là phần hậu truyện độc lập của thương hiệu "Hành tinh khỉ" 20th Century

Nỗ lực làm nóng thương hiệu 'Hành tinh khỉ'

Đạo diễn Wes Ball kết hợp kỹ xảo vi tính và những ngoại cảnh ngoài thiên nhiên hùng vĩ, nhằm gửi gắm thông điệp rằng chính lòng tham và sự ngông cuồng của nhân loại đã khiến Mẹ thiên nhiên phẫn nộ. Mỉa mai thay, sự thiếu vắng các khí tài quân sự hạng nặng, khói bụi từ nhà máy con người lại khiến thiên nhiên tươi tốt, đất đai màu mỡ hơn.

Không chỉ các đại cảnh, Kingdom of the Planet of the Apes còn hào phóng chiêu đãi người xem các phân cảnh hành động dồn dập, đã mắt. Khán giả dễ choáng ngợp ngay từ đầu phim, với hình ảnh lũ khỉ trẻ vượt thử thách leo dốc núi để lấy trứng đại bàng.

Kingdom of the Planet of the Apes vẫn trung thành với việc sử dụng kỹ thuật motion-capture (bắt cử động), thay vì CGI toàn bộ. Diễn xuất của Owen Teague, cũng như Travis Jeffery và Lydia Peckham (trong vai hai người bạn từ thời thơ ấu của Noa) được khắc họa trọn vẹn, giàu cảm xúc.

Biểu cảm của các sinh vật linh trưởng trong phim thực sự ấn tượng 20th Century

Hay ở những đối đầu giữa hai phe thiện - ác, đội ngũ VFX (hiệu ứng hình ảnh) dụng công trong việc khắc họa chân thực lực va chạm từ các đòn đánh, tương thích với hình thể và tính cách khác nhau của các nhân vật: Nếu gã cận vệ của Proximus chuyên áp đảo bằng những ngón đòn tấn công tàn bạo, phá hủy diện rộng, thì Noa lại có cách chiến đấu linh hoạt, nhanh nhạy, dù yếu sức hơn.



Khi thử đặt lên bàn cân so sánh, thì bom tấn Godzilla x Kong: The New Empire ra mắt gần đây cũng có tuyến nhân vật là bầy đàn linh trưởng. Song do sử dụng 100% CGI nên các chuyển động không thể linh hoạt bằng trong Kingdom of the Planet of the Apes.

Qua các tuyến nhân vật mới thú vị, Disney tham vọng mở rộng 'Vũ trụ Hành tinh khỉ'

Kingdom of the Planet of the Apes được fan mong đợi còn bởi đây là phần phim đầu tiên thuộc thương hiệu ra mắt sau sự kiện Disney mua lại 20th Century Studios, đầu năm 2019. Sau 7 năm chờ đợi, giới mộ điệu e ngại sự góp mặt của nhà Chuột sẽ khiến tinh thần của phim “đi chệch”. Trên thực tế, điều đó đã không xảy ra.

Có thể xem Kingdom of the Planet of the Apes là một phần phim có giá trị độc lập cao, khi bắt đầu bằng ngọn lửa rực rỡ hỏa táng Caesar, kết thúc một bản trường ca cũ, mở ra sử thi anh hùng mới. Ở loài khỉ nói chung, nhà làm phim khắc họa một xã hội tuy còn phân rã nhưng đang dần hoàn thiện, với những nền văn hóa riêng dễ dàng phân biệt.

Về phía người hùng mới của loài khỉ, Noa tựa như Luke Skywalker trong loạt phim Star Wars - mang trong mình bản lĩnh của nhà lãnh đạo và trái tim của kẻ liều lĩnh, đơn thân độc mã đối mặt với một “đế chế tà ác”. Non nớt trong chiến đấu, song cậu bù đắp bằng sự quả cảm, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm. Không chỉ có tạo hình tương đồng, tính cách khẳng khái, luôn bênh vực kẻ cô thế của Noa dễ khiến fan lâu năm bồi hồi, nhớ đến Caesar ngày đầu.

Có thể thấy hành trình của Noa đi theo motif anh hùng kiểu mẫu, tuy nhiên nhờ diễn biến hợp lý, các tình tiết cao trào cài cắm khéo léo, phim không tạo cảm giác rập khuôn. Giống Luke Skywalker, Noa gặp những “người thầy”, giúp cậu dần trưởng thành và thấm nhuần lý tưởng hòa bình của bậc tiền nhân.

Noa là hình tượng anh hùng mới tiếp nối Caesar ngày nào 20th Century

Khác các phần trước, con người nay không còn là đối trọng xứng tầm của loài khỉ. Ở những phim trước, nhà làm phim khắc họa sự tuyệt vọng của nhân loại trước dịch cúm khỉ, cũng như bản chất tồi tệ của quân đội người khi đối đầu với quân Caesar; tuy nhiên trong phần phim mới, đạo diễn Wes Ball lại kể theo hướng khác. Con người được khắc họa với góc nhìn khách quan hơn: Họ bị đẩy vào đường cùng, buộc phải học cách sinh tồn như động vật hoang dã.



Tuy nhiên, vẫn có nhân loại giữ được trí tuệ và niềm kiêu hãnh, như nhân vật Mae đồng hành cùng Noa. Qua sự thể hiện sắc sảo của Freya Allan, Mae xuất hiện như một người đồng minh khó lường của loài khỉ: Cô hợp tác với Noa để cứu đồng bào mình, nhưng cũng sẵn sàng đưa ra quyết định sắt đá nếu phải đứng giữa những lựa chọn nghiệt ngã.

Hay như tay phản diện Proximus Caesar cũng mang đến sự thú vị cho người xem. Hắn không tham gia giết chóc, thậm chí còn mưu cầu được học hỏi lề lối ứng xử, kiến thức - những thứ từng khiến con người đứng đầu chuỗi thức ăn. Gã ưa pha trò, tỏ ra lịch thiệp với cả kẻ thù, song ẩn sau những lời đường mật là một tâm địa hung hiểm. Proximus mượn danh “đấng cứu thế” Caesar để xưng hùng xưng bá, bóp méo những lời dạy của bậc tiền nhân để thâu tóm quyền lực cho mình. Hình tượng của Proximus như để ngầm ám chỉ, là tội ác đội lốt tri thức thì càng đáng sợ gấp bội phần.

Kevin Durand mang đến một phản diện vừa rợn gáy, vừa quyến rũ 20th Century

Cài cắm nhiều tình tiết, nhân vật mang tính gợi mở, song Kingdom of the Planet of the Apes vẫn vướng một vài điểm trừ nhỏ về nội dung. Kịch bản ban đầu xây dựng Proximus là gã ngụy vương với binh lực đáng sợ, nhưng cách Noa đánh bại gã khá đơn giản, được lồng ghép trong một tình huống nặng tính sắp đặt. Ngoài ra, một số tuyến nhân vật hay câu chuyện còn bị kể một cách dang dở, không liên quan mấy đến mạch chính, như thể phía nhà sản xuất muốn “ém hàng” cho đến những phần sau.



Cài cắm nhiều nút thắt “đòn bẫy” xuyên suốt, tác phẩm khiến người xem phải tò mò, mong đợi vào những phần tiếp theo. Nhìn chung, tác phẩm giữ được phong độ của loạt phim tiền nhiệm, đồng thời có những nét chấm phá riêng, cho thấy sự nghiêm túc của đội ngũ biên kịch cũng như phía nhà sản xuất là hãng Disney. Trên các trang đánh giá phim quốc tế, Kingdom of the Planet of the Apes nhận được nhiều bình luận tích cực, cho thấy tiềm năng của thương hiệu này còn rất lớn.