Doanh thu phòng vé bom tấn 'Furiosa: A Mad Max Saga' không như mong đợi

Furiosa: A Mad Max Saga đang trong cuộc đua sít sao với phim hoạt hình The Garfield Movie của Sony (thu về 24,8 triệu USD cuối tuần qua và ước tính 31 triệu USD trong 4 ngày) để giành vị trí đầu tiên. Cả hai đều không thể cứu vãn được doanh thu kỳ nghỉ cuối tuần.



Anya Taylor-Joy vào vai Furiosa trong bom tấn Furiosa: A Mad Max Saga IMDb

Không chỉ khán giả Bắc Mỹ ít đến xem Furiosa: A Mad Max Saga. Phần thứ 5 trong loạt phim Mad Max của đạo diễn George Miller, với sự tham gia của Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth, như đang "giậm chân tại chỗ" ở phòng vé quốc tế với 33,3 triệu USD từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng doanh thu toàn cầu của phim là 58,9 triệu USD. Đó là một khởi đầu khó khăn vì bộ phim tiêu tốn tới 168 triệu USD sản xuất, chưa bao gồm chuyến quảng bá báo chí toàn cầu hoành tráng với điểm dừng tại Liên hoan phim Cannes 2024.

David A. Gross của Công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết: "Đây là phần mở đầu yếu kém mặc dù được giới phê bình đánh giá xuất sắc và khán giả nhận định tốt".

Một phần của vấn đề là các phần tiền truyện hiếm khi làm tốt như các phần tiếp theo, đặc biệt là khi không có những ngôi sao từ phần gốc. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, ra rạp tháng 11 năm ngoái, đã thành công với 337 triệu USD so với kinh phí 100 triệu USD, cũng không sánh được với câu chuyện The Hunger Games gốc khi không có Jennifer Lawerence trong vai Katniss Everdeen. Tuy nhiên, Lionsgate chi ít hơn cho The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes so với các phần trước, vì vậy phần tiền truyện đã thành công về mặt tài chính. Với trường hợp của Furiosa: A Mad Max Saga, hãng Warner Bros. dường như đã không cân nhắc điều này mà cắt giảm chi tiêu.

Chris Hemsworth (vai Dementus) trong phim Furiosa: A Mad Max Saga

IMDb

Mad Max: Fury Road ra rạp năm 2015, với sự tham gia của Tom Hardy và Charlize Theron, được ca ngợi là một trong những phim hành động hay nhất, nhưng không hẳn gây sốt phòng vé. Phim mở màn với 45 triệu USD và đạt doanh thu khiêm tốn với 380 triệu USD so với kinh phí lớn 180 triệu USD và thậm chí còn không nằm trong số 20 phim có doanh thu cao nhất năm 2015.

Furiosa: A Mad Max Saga (tựa Việt Fusiosa: Câu chuyện từ Max điên) đang chiếu tại Việt Nam hiện đạt doanh thu 7,2 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam).