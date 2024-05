'Furiosa: A Mad Max Saga' nhận 'mưa lời khen' từ giới phê bình và 6 phút vỗ tay tại Cannes

Bộ phim Furiosa: A Mad Max Saga của đạo diễn George Miller, có sự góp mặt của cặp sao Anya Taylor-Joy - Chris Hemsworth vừa có những bài đánh giá đầu tiên trên trang Rotten Tomatoes. Phim nhận mức chấm 87% từ 57 bài đánh giá, được các tờ như Time Out, South China Morning Post, Times, The New York Times, Vulture, Rolling Stone, Vanity Fair, Guardian, The Hollywood Reporter... khen ngợi hết lời.

Tạo hình của Anya Taylor-Joy trong phim Furiosa: A Mad Max Saga W.B

Dù các đánh giá sớm trên mạng trước đó đã được tờ The Hollywood Reporter đăng tải cho thấy phim rất được khen ngợi, nhưng những bài đánh giá từ các tờ báo uy tín mới đây cho thấy nhiều khía cạnh khác nhau của phim trước khi tác phẩm chính thức "lăn bánh" tại các rạp.

Phim kể về quá khứ của nữ tướng Furiosa do Anya Taylor-Joy đóng, kẻ bị bắt khỏi Vùng xanh và sau này về dưới trướng của chúa tể Joe. Furiosa đã có cuộc chạm mặt và chiến đấu với lãnh chúa Dementus do Chris Hemsworth đóng, kẻ đã bắt cóc cô khi nhỏ. Một mình, Furiosa đã phải giành giật để sinh tồn ngoài sa mạc, trước khi quay lại báo thù một cách đẫm máu.

Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth được khen về diễn xuất trong phim W.B

Tờ Time Out khen phim kết nối tốt với phần phim Mad Max: Fury Road và với di sản trước đó của đạo diễn George Miller. Tờ Daily Telegraph có nhận xét giống với các đánh giá sớm về phim, đó là Furiosa: A Mad Max Saga sẽ rất khác với những gì khán giả trông đợi. Tờ Guardian khen diễn xuất của cặp sao Anya Taylor-Joy - Chris Hemsworth tỏa sáng, nhất là Anya Taylor-Joy - một "nhân vật nữ quyền" mới trên màn ảnh.

Mad Max tái xuất hào nhoáng tại Cannes

9 năm trước, cũng vào tháng 5, đoàn làm phim Mad Max: Fury Road đã xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes để ra mắt giới mộ điệu điện ảnh. 9 năm sau, Cannes chứng kiến sự tái xuất đầy hào nhoáng của thương hiệu "Max Điên" thông qua phần phim tiền truyện.

Buổi ra mắt phim tại LHP Cannes ngày 15.5 (giờ địa phương) có ê kíp và nhiều ngôi sao tham dự, gồm: Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, George Miller, Elsa Pataky, Eva Green, Greta Gerwig, Baz Luhrmann, Faye Dunaway, Naomi Campbell, Billy Zane...

Ê kíp Furiosa trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 77 đang diễn ra tại Pháp G.I

"Đóa hồng" Anya Taylor-Joy trên thảm đỏ Cannes G.I

Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy, sau hàng loạt tác phẩm nổi bật tại Hollywood và chứng tỏ thực lực diễn xuất, được khán giả trông đợi nhiều ở tác phẩm mới nhất này. Vai Furiosa trong Mad Max: Fury Road do đàn chị Charlize Theron thể hiện vô cùng thành công, và chính điều này trở thành "cớ" để giới phê bình "săm soi" nhiều ở Anya Taylor-Joy INVISION

Và cũng trong đêm ra mắt phim này, ê kíp nhận tràng vỗ tay tán thưởng dài 6 phút từ khán giả, khiến đoàn làm phim nghẹn ngào, nhất là đạo diễn George Miller. Tài tử Chris Hemsworth hôn lên đầu của đạo diễn George Miller trong khi xúc động. Đạo diễn chia sẻ ê kíp đã nỗ lực hết sức để hoàn thành tác phẩm, ông rất vui khi "đứa con tinh thần" được mọi người chào đón.



Trước Furiosa: A Mad Max Saga, những tràng vỗ tay dài gần chục phút tại Cannes để khen ngợi phim đã trở thành "truyền thống".

George Miller (79 tuổi) sáng tạo thế giới phản địa đàng, "điên rồ" và mang tính biểu tượng Mad Max cách đây 4 thập niên, mở đầu với Mad Max (1979), sau đó là các phần tiếp theo Mad Max II: The Road Warrior (1981), Mad Max: Beyond Thunderdome (1985) và Mad Max: Fury Road (2015). Riêng Mad Max: Fury Road, phim nhận 10 đề cử Oscar, thắng 6 giải. Phim kế nhiệm Furiosa: A Mad Max Saga dự kiến công chiếu tại các khu vực quốc tế (bên ngoài Bắc Mỹ) vào ngày 22.5, và tại Bắc Mỹ vào ngày 24.5.