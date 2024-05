Liên hoan phim Cannes 2024: Chống bạo lực tình dục và phân biệt giới tính

Hôm qua, Liên hoan phim (LHP) Cannes 2024 khai mạc với buổi ra mắt tác phẩm Le Deuxième Acte (tựa tiếng Anh: The Second Act) của đạo diễn Quentin Dupieux.



"Đảm bảo không có lùm xùm"

Kể từ năm 2018, LHP Cannes đã cam kết đấu tranh chống quấy rối và bạo lực tình dục trong thời gian diễn ra sự kiện bằng cách triển khai một đơn vị hỗ trợ chuyên trách. Ban tổ chức (BTC) khẳng định LHP Cannes không chấp nhận bất kỳ hình thức xúc phạm, bạo lực, phân biệt đối xử hoặc quấy rối nào, cho dù từ chính nhân viên sự kiện hay người tham dự LHP, đồng thời kêu gọi mọi người hành xử một cách tôn trọng và có trách nhiệm trong mọi tình huống.

5 nữ giám khảo của LHP Cannes trước lễ khai mạc diễn ra hôm qua: (từ trái qua) Ebru Ceylan, Nadine Labaki, Greta Gerwig, Eva Green và Lily Gladstone REUTERS

Theo BTC, cam kết trên là hành động rất cần thiết vào thời điểm ngành công nghiệp điện ảnh liên tục bị chấn động bởi những tiết lộ về bạo lực tình dục. BTC cũng công bố số điện thoại liên lạc hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, lạm dụng, quấy rối trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Giám đốc LHP Cannes Thierry Fremaux đã đề cập phong trào #MeToo (chống quấy rối và bạo hành tình dục) ở Pháp trong cuộc họp báo trước LHP Cannes năm nay. Ông Fremaux ám chỉ đến phản ứng dữ dội của dư luận hồi năm ngoái khi ban tổ chức LHP Cannes 2023 chọn bộ phim Jeanne du Barry do Maiwenn Le Besco đạo diễn, Johnny Depp đóng chính để chiếu khai mạc. Theo Variety, một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên Johnny Depp không phù hợp để đại diện cho phim chiếu mở màn do anh bị cho là đã bạo hành vợ cũ Amber Heard. LHP Cannes 2023 còn bị diễn viên Adele Haenel cáo buộc bao che cho những kẻ ấu dâm.

Ông Thierry Fremaux khẳng định ông và Chủ tịch LHP Cannes Iris Knobloch đảm bảo năm nay sẽ không có những lùm xùm như vậy.

Phong trào #MeToo ở Pháp nóng lên suốt năm qua, với việc ngôi sao Gerard Depardieu (75 tuổi) đối mặt với phiên tòa xét xử về cáo buộc tấn công tình dục. 13 phụ nữ, hầu hết là diễn viên, chuyên viên trang điểm, nhân viên trường quay, cho biết đã bị quấy rối khi làm việc cùng Depardieu trong 11 phim từ năm 2004 - 2022. Chưa hết, nữ diễn viên người Pháp Judith Godreche nộp đơn cáo buộc 2 đạo diễn Jacques Doillon và Benoit Jacquot tội hiếp dâm. Judith Godreche sẽ có mặt tại LHP Cannes năm nay giới thiệu phim ngắn 17 phút của cô có tựa Moi Aussi (tựa tiếng Anh: Me Too).

Trong khi đó, hàng trăm nhân viên thời vụ làm việc cho LHP Cannes, như nhân viên rạp chiếu, tài xế, người phục vụ ăn uống… vừa qua đã kêu gọi đình công, phản đối các chính sách khiến số tiền bồi thường thất nghiệp của họ bị cắt giảm hơn một nửa. Tuần trước, BTC đã lên tiếng kêu gọi các bên cùng ngồi lại đối thoại với nhau.

Tác phẩm nào sẽ đoạt Cành cọ vàng ?

Trong 22 tác phẩm dự tranh Cành cọ vàng, nhiều chuyên gia dự báo các phim sau đây có thể nhận giải cao nhất. Đầu tiên là The Apprentice do Ali Abbasi đạo diễn (Ali Abbasi từng giành giải Un Certain Regard - Nhãn quan độc đáo tại LHP Cannes 2018 qua tác phẩm giả tưởng Border; ngoài ra, nữ diễn viên Zar Amir Ebrahimi cũng từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2022 qua phim Holy Spider do ông đạo diễn). The Apprentice mô tả sự nghiệp của Donald Trump với tư cách là một doanh nhân bất động sản ở New York trong những năm 1970 - 1980.

Kế đến, Anora của đạo diễn Mỹ Sean Baker kể về một gái mại dâm đến từ Brooklyn kết hôn với con trai một nhà tài phiệt người Nga. Câu chuyện cổ tích thời hiện đại gặp phải trở ngại lớn khi cha mẹ anh đáp chuyến bay tới Mỹ để buộc hủy hôn.

Caught by the Tides, do Giả Chương Kha (Trung Quốc) đạo diễn, là một thiên anh hùng ca lãng mạn về một phụ nữ (do vợ Giả Chương Kha là Triệu Đào đóng) tìm kiếm người yêu sau khi anh ta bỏ đi mà không một lời giải thích.

Nước chủ nhà Pháp gây chú ý với tác phẩm Emilia Perez của đạo diễn Jacques Audiard (từng đoạt Cành cọ vàng với phim Dheepan năm 2015). Emilia Perez lấy bối cảnh ở Mexico, kể về một ông trùm tội phạm phẫu thuật chuyển giới để trốn tránh chính quyền.

Megalopolis của đạo diễn Mỹ Francis Ford Coppola là ứng cử viên nặng ký cho giải Phim hay nhất năm nay. Từng 2 lần đoạt Cành cọ vàng với The Conversation, Apocalypse Now, Francis Ford Coppola trở lại tranh giải với bộ phim sử thi trị giá 120 triệu USD có sự tham gia diễn xuất của Adam Driver trong vai một kiến trúc sư với kế hoạch tổng thể xây dựng lại thành phố New York. Bên cạnh đó, The Shrouds (David Cronenberg đạo diễn), Kinds of Kindness (Yorgos Lanthimos) được cho là "ngựa ô" của Cành cọ vàng năm nay.

Hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) gồm 18 phim. Đây là hạng mục quan trọng thứ hai sau Cành cọ vàng, tôn vinh những bộ phim có phong cách độc đáo, đa dạng, với những cách thực hiện phi truyền thống. Tác phẩm Viet and Nam (tựa Việt: Trong lòng đất) của đạo diễn Trương Minh Quý có trong danh sách tranh tài cùng The Damned (Roberto Minervini), The Shameless (Konstantin Bojanov), On Becoming a Guinea Fowl (Rungano Nyoni)… Tuy nhiên, Cục Điện ảnh xác nhận với báo giới sẽ không cấp phép phổ biến phim Trong lòng đất của đạo diễn Trương Minh Quý.