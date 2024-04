Ghibli được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời

Sở dĩ gọi giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời trao cho Ghibli là giải đặc biệt nhất từ trước đến nay vì được trao cho một tập thể, không phải trao cho cá nhân. Trong suốt sự nghiệp làm phim của mình - Hayao Miyazaki (83 tuổi) đã cùng với người bạn đạo diễn quá cố Isao Takahata lèo lái Ghibli từ những ngày đầu thành lập - chưa được trao bất kỳ giải Cành cọ vàng nào.

Phim Grave of the Fireflies (tựa Việt: Mộ đom đóm; đạo diễn: Isao Takahata) là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất Ghibli từng làm ra, cùng với tác phẩm nổi tiếng khác là Spirited Away (Vùng đất linh hồn; đạo diễn: Hayao Miyazaki)

Theo thông báo của ban tổ chức, Cannes trao giải cho hãng Ghibli thực chất là "trao cho những nhà sáng tạo đã tạo nên những tác phẩm tiêu biểu, mà các tác phẩm này chưa từng được trao Cành cọ vàng - giải cao nhất của LHP".

Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử LHP Cannes, giải Cành cọ vàng được trao cho tập thể làm phim. Giải này như "quả ngọt" tiếp theo trong hành trình dài của Ghibli, bởi gần đây nhất, tác phẩm The Boy and the Heron (Thiếu niên và chim diệc) của Hayao Miyazaki thắng giải Oscar 2024 Phim hoạt hình hay nhất.

Ghibli được thành lập năm 1985, dưới sự dẫn dắt của Hayao Miyazaki, Isao Takahata và Toshio Suzuki - nhà sản xuất kỳ cựu. Từ khi thành lập đến nay, Ghibli đã ra mắt khán giả hàng loạt phim hay, có đóng góp quan trọng trong lịch sử phim ảnh nói chung và anime nói riêng.

Với đạo diễn quá cố Isao Takahata, ông để lại các tác phẩm như: Grave of the Fireflies (1988), Only Yesterday (Chỉ còn là hôm qua, 1991), The Tale of the Princess Kaguya (Chuyện nàng công chúa Kaguya, 2012)...

Trong khi đó, tên tuổi của Hayao Miyazaki gắn liền với các phim: Castle in the Sky (Laputa: Lâu đài trên không, 1986), My Neighbor Totoro (Hàng xóm của tôi là Totoro, 1988), Princess Mononoke (Công chúa Mononoke, 1997), Spirited Away (2001), Howl's Moving Castle (Lâu đài bay của pháp sư Howl, 2004)...

Nhà sản xuất Toshio Suzuki (giữa) bên cạnh đạo diễn Isao Takahata (phải) và đạo diễn Hayao Miyazaki

Mới đây, tạp chí Time cũng vừa gọi tên đạo diễn Hayao Miyazaki trong top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024. Tên của ông được liệt kê trong mục Biểu tượng.

Nhà sản xuất Toshio Suzuki chia sẻ với truyền thông: "Tôi vô cùng vinh dự và vui mừng khi studio được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời. Tôi gửi lời cảm ơn đến LHP Cannes từ tận sâu trong tim mình. 40 năm trước, Hayao Miyazaki, Isao Takahata và tôi đã thành lập hãng phim Ghibli với mong muốn sản xuất ra những thước phim hoạt hình có chất lượng cao nhất cho trẻ em và người lớn ở mọi lứa tuổi...".

Bên cạnh đó, nhà làm phim George Lucas, cha đẻ của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) cũng được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời. Giải sẽ được trao trong khoảng thời gian diễn ra LHP Cannes từ ngày 14 - 25.5 tới ở Pháp.