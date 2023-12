Những phim Nhật xuất sắc trong năm 2023

Không phải không có lý do khi giới phê bình quốc tế gọi năm 2023 là năm "bội thu" của phim Nhật, bởi trong năm qua, nền điện ảnh xứ hoa anh đào không "ồn ào" (về chiến dịch quảng bá) nhưng phim của họ khiến khán giả ngoài quốc gia này tìm đến xem (đặc biệt như thị trường lớn là Bắc Mỹ).

Không cần phô trương, chính những tác phẩm điện ảnh chất lượng đã tự thu hút khán giả đến rạp, mặc dù kinh phí thực hiện những phim này, nếu so sánh trên thực tế thì vô cùng khiêm tốn so với một bom tấn của Hollywood được đầu tư lên đến vài trăm triệu USD. Dưới đây là những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Nhật năm vừa qua, xếp theo thứ tự ngẫu nhiên.

Monster

Phim Monster đại diện Nhật Bản tranh giải tại Liên hoan phim (LHP) Cannes 2023 TOHO

Monster là tác phẩm hiện thực xã hội gai góc của đạo diễn Hirokazu Kore-eda, cũng là tác phẩm tiếp theo ông đảm nhận vai trò biên kịch sau phim Maborosi (1995). Phim kể về cuộc "đối đầu" giữa một người mẹ có con trai gặp vấn đề ở trường và phía nhà trường, nhưng những gì mà người mẹ nhận lại phức tạp hơn cô tưởng. Tác phẩm đại diện Nhật Bản tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2023, thắng giải Kịch bản xuất sắc nhất và giải dành cho phim đồng tính.

The Boy and the Heron

Bộ phim hoạt hình (anime) The Boy and the Heron đánh dấu sự trở lại của huyền thoại Hayao Miyazaki sau một thập niên "biệt tích" GHIBLI

The Boy and the Heron (phát hành ở thị trường Việt Nam với tên Thiếu niên và chim diệc), cùng với "bom tấn" Gozilla Minus One (đạo diễn: Takashi Yamazaki) là 2 phim Nhật gây tiếng vang tại phòng vé Bắc Mỹ.

Phim The Boy and the Heron mang đậm phong cách của Hayao Miyazaki, vẫn phối trộn những yếu tố huyền hoặc nên thơ với hiện thực của con người thời hậu chiến, để dẫn dắt khán giả vào hành trình vừa dữ dội vừa để lại nhiều dư âm nơi người xem. Phim này khiến Hayao Miyazaki tốn nhiều thời gian sáng tạo (một phần vì ông lớn tuổi). Hiện tổng doanh thu toàn cầu của phim trên 126 triệu USD, theo Box Office Mojo.

Evil Does Not Exist

Phim Evil Does Not Exist thắng lớn tại LHP Venice 2023 NEOPA

Do nhà làm phim Ryusuke Hamaguchi "cầm trịch" (anh là đạo diễn gây tiếng vang tại LHP Cannes 2021 và giải Oscar 2022 với phim Drive My Car), Evil Does Not Exist kể về sự bất đồng giữa người dân của một ngôi làng với bên công ty đang có kế hoạch biến vùng đất này thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp, từ đó đặt ra những vấn đề lớn hơn như văn minh và sinh thái. Phim thắng Giải thưởng lớn tại LHP Venice 2023.

Perfect Days

Phim Perfect Days là tác phẩm đầu tiên mang "quốc tịch" Nhật Bản được chỉ đạo bởi đạo diễn nước ngoài được dự thi Oscar 2024 DGM

Perfect Days là phim Nhật rất được các nhà phê bình lẫn khán giả phương Tây chuộng dòng phim nghệ thuật yêu thích. Tác phẩm của đạo diễn người Đức Wim Wenders lấy bối cảnh ở Nhật, nói tiếng Nhật, kể về đời sống thường nhật của một nam công nhân vệ sinh toilet, thế nhưng cuộc sống của anh ta dần phải tiếp xúc với những người mà khiến cho quá khứ của anh dần hé lộ. Phim thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm nay (cho nam diễn viên Kōji Yakusho), và đại diện Nhật Bản tranh giải tại Oscar 2024 hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.

Godzilla Minus One

Phim Godzilla Minus One đại diện Nhật Bản tranh giải Oscar 2024 TOHO

Bộ phim quái vật, lịch sử Godzilla Minus One của đạo diễn Takashi Yamazaki, phần phim mới nhất trong thương hiệu Godzilla và do "ông lớn" Toho sản xuất, gây ấn tượng cho khán giả lẫn giới quan sát phòng vé. Với kinh phí chưa đến 15 triệu USD, thành công tại phòng vé của phim (79,5 triệu USD trên toàn thế giới) khiến nhiều tác phẩm người đóng năm nay ao ước. Kinh phí làm phim khiêm tốn, kịch bản tốt, diễn xuất ấn tượng và cách khai thác hình tượng Godzilla tuy cũ nhưng lại rất mới cho thấy đây là phim mà khán giả khó lòng bỏ qua trong năm nay. Phim kể về nước Nhật sau Thế chiến thứ hai, khi tình hình trong nước vô cùng thê thảm, lúc này từ biển khơi, Godzilla xuất hiện và phá hủy nước Nhật, biến nơi này vốn đã là "số 0" trở thành "số âm".

Godzilla Minus One nhận vô số lời khen của giới phê bình phương Tây với mức chấm 98% trên Rotten Tomatoes, đạt chứng nhận "tươi". Phim đại diện Nhật Bản tranh giải Oscar 2024 hạng mục Kỹ xảo xuất sắc. Phiên bản đen trắng của phim sẽ ra rạp Nhật vào ngày 12.1.2024.