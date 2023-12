Bom tấn hoạt hình Nhật Bản ‘Thiếu niên và chim diệc’ ghi đậm dấu ấn Miyazaki Hayao

Studio Ghibli luôn nổi tiếng khi cho ra đời nhiều bộ phim xuất sắc, Thiếu niên và chim diệc (tên tiếng Anh The Boy and The Heron) có thể là bộ phim hay nhất từ trước đến giờ của Ghibli.

Nhân vật Mahito do Soma Santoki lồng tiếng IMDb

Về hoạt hình, mọi cảnh trong Thiếu niên và chim diệc đều được vẽ tay với bố cục tổng thể vượt trội, khiến mọi cảnh đều tạo nên hiệu ứng về thị giác. Phân đoạn cậu thiếu niên Mahito (Soma Santoki lồng tiếng) chạy đến bệnh viện nơi mẹ làm việc đang bị hỏa hoạn nổi bật nhờ cách sử dụng màu sắc, bóng tối đầy sáng tạo. Đây là cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng và là một trong những cảnh hay nhất từng xuất hiện trong một bộ phim của Studio Ghibli, do Hayao Miyazaki đạo diễn.

Trailer phim Thiếu niên và chim diệc

Thiếu niên và chim diệc lấy bối cảnh thời điểm cuối Thế chiến thứ 2, khi Nhật Bản trải qua nhiều biến cố lớn. Cũng như các tác phẩm trước đây của Hayao Miyazaki, bộ phim đầy tính nhân văn. Mahito và Himi (Aimyon) là 2 nhân vật đậm tính cách đó. Tác phẩm có thời lượng 124 phút đủ để khám phá những tổn thương khác nhau của Mahito và Himi, cách họ phản ứng với đau buồn.

Chim diệc xám (Masaki Suda) đóng vai trò như một nhân vật hài hước sát cánh với Mahito trong khi những con bồ nông dù thời lượng xuất hiện ít ỏi trên màn ảnh, đã thể hiện rõ nét và nhấn mạnh sự tàn khốc của thế giới mà Mahito tìm thấy chính mình trong đó.

Mahito và chim diệc xám IMDb

Các câu chuyện hấp dẫn từ đầu đến cuối, kéo khán giả dõi theo từng tình huống. Miyazaki Hayao khám phá ra con đường chiến tranh mà nhân loại thường giẫm phải thông qua nhân vật Mahito, tạo nên một bộ phim thực sự cuốn hút. Cuộc hành trình của Mahito là cốt lõi của vấn đề bộ phim đặt ra: Bạn nên sống thế nào, chiến tranh có cần thiết và tình yêu thương sẽ xóa bỏ mọi hận thù.

Himi (Aimyon) cùng với Mahito là 2 nhân vật đậm tính nhân vân

IMDb

Thiếu niên và chim diệc được nhiều người đồn đoán là tác phẩm cuối của Hayao Miyazaki và đây quả là bộ phim tuyệt vời để kết thúc sự nghiệp của ông, một bộ phim mà bất kỳ người hâm mộ Hayao Miyazaki nào cũng sẽ không thể bỏ qua.

Tuy nhiên phim vẫn có chút thiếu sót. Phần lớn dàn diễn viên phụ đều thiếu sự phát triển đáng kể và do đó, thật khó để họ gắn bó với nhau. Nhịp độ của nửa sau phim quá nhanh khiến những thứ thuộc về bản chất của thế giới bên kia, sự chấp nhận của Mahito đối với Natsuko (Yoshino Kimura), thần tính của ông nội Mahito (Shohei Hino)… làm mọi thứ có phần khó hiểu.

Bản vẽ tay nhân vật Mahito IMDb

Thiếu niên và chim diệc đã thu về 84 triệu USD trên toàn thế giới, trong đó có 56 triệu USD ở quê hương Nhật Bản từ khi khởi chiếu hôm 14.7.2023. Trước khi ra mắt, phim gây xôn xao khi không hé lộ bất cứ trailer hay thông tin nào, ngoại trừ poster vẽ tay hình chú chim diệc.

Ngày 7.9, phim mở màn Liên hoan phim quốc tế Toronto, đánh dấu lần đầu tiên một phim hoạt hình và là phim Nhật Bản trở thành tác phẩm mở màn liên hoan phim này. Tiếp sau đó, Thiếu niên và chim diệc cũng tham dự nhiều liên hoan phim lớn khác như Liên hoan phim New York, Liên hoan phim Sitges, Liên hoan phim Rome, Liên hoan phim Chicago, Liên hoan phim Barcelona… Tác phẩm của Miyazaki Hayao hiện dẫn đầu phòng vé ở Bắc Mỹ, Pháp và thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất của Hiệp hội phê bình phim New York (The New York Film Critics Circle).

Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Thiếu niên và chim diệc nhận về 98% đánh giá tốt từ các nhà phê bình, với rất nhiều lời khen ngợi có cánh dành cho đạo diễn Miyazaki Hayao. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ 15.12.