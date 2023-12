'Thiếu niên và chim diệc' vượt phim Mỹ để giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất

Những "quả ngọt" đầu tiên đã đến với Thiếu niên và chim diệc, bộ phim được sáng tạo dài hơi nhất của Hayao Miyazaki (nay đã 82 tuổi). Tại giải thưởng lần thứ 89 của của Hiệp hội Phê bình phim New York, phim vượt qua tác phẩm Spider-Man: Across the Spider-Verse (Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson chỉ đạo), Robot Dreams (Pablo Berger lèo lái), Elemental (Peter Sohn làm đạo diễn) và "đồng hương" là phim hoạt hình Suzume (Makoto Shinkai cầm trịch) để giành chiến thắng.

Phim hoạt hình Thiếu niên và chim diệc vừa giúp cho hãng Ghibli có thêm một giải thưởng danh giá ngoài thị trường Nhật GHIBLI

Phim Thiếu niên và chim diệc hiện đang nhận mức chấm lên đến 97% trên Rotten Tomatoes (đạt chứng nhận "tươi"), đồng thời 81% khán giả đại chúng đánh giá phim tích cực, đã được GKIDS (đơn vị phân phối phim hoạt hình ở Bắc Mỹ) lên lịch chiếu dự kiến cho phim là ngày 8.12.

Phim Thiếu niên và chim diệc lấy bối cảnh hậu chiến ở Nhật, kể về cuộc hành trình đầy màu sắc trong thế giới nửa hư nửa thực của cậu bé Mahito cùng một con diệc biết nói. Tác phẩm ra đời sau hơn một thập niên Hayao Miyazaki "biệt tăm" trên màn ảnh. Hiện tại, hầu như tất cả các trang báo lớn ở nước ngoài đều dành cho phim hàng loạt lời khen "có cánh".

Trước đó, phim ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) hồi tháng 9 năm nay, đánh dấu đây là lần đầu tiên trong lịch sử LHP này, phim hoạt hình được chọn chiếu mở màn. Phim tranh giải với 2 phim khác là The Holdovers và American Fiction ở giải Bình chọn của khán giả (People's Choice Award) trong khuôn khổ LHP - giải quan trọng tiền Oscar hằng năm, kết quả American Fiction đã thắng giải.

Phim Thiếu niên và chim diệc là một trong những phim hiếm hoi của Ghibli được chiếu thương mại rộng rãi tại thị trường Việt GHIBLI

Phim Thiếu niên và chim diệc dự kiến ra rạp Việt ngày 15.12. Nhiều khán giả trông đợi được xem phim, vì hiếm có lần nào phim Ghibli được chiếu thương mại rộng rãi tại thị trường Việt như lần này. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên của Ghibli được chiếu với định dạng chất lượng cao IMAX trên thế giới.