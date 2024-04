Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM: Hứa hẹn nhiều quả ngọt

Trưa 12.4, Ban tổ chức (BTC) Liên hoan phim (LHP) Quốc tế TP.HCM 2024 (viết tắt là HIFF) đã có buổi họp báo, trao đổi và đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động trọng tâm giúp HIFF tạo nên uy tín và đẳng cấp ở khu vực Đông Nam Á, góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM, hướng đến phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có việc tạo nên một "thành phố điện ảnh" xứng tầm; đồng thời giới thiệu những điểm nhấn về đêm bế mạc, trao giải của HIFF diễn ra vào tối 13.4.



Những con số ấn tượng

Sau hơn một tuần (từ 6 - 13.4) TP.HCM "sống" cùng phim ảnh, BTC cho biết HIFF 2024 đã thu hút 20.000 khán giả xem phim tại 13 rạp trong nhà và cả ngoài trời (ở công viên bờ sông Sài Gòn - Cine Park Thủ Thiêm, và phố đi bộ Nguyễn Huệ), 250.000 khán giả tham gia tất cả các hoạt động của 73 sự kiện được tổ chức trong suốt 8 ngày, chưa kể hàng triệu khán giả theo dõi qua các nền tảng trực tuyến và trực tiếp trên Đài HTV.

Khán giả nô nức đến xem phim ngoài trời ở Công viên điện ảnh ngay bờ sông Thủ Thiêm ẢNH: P.C.T

Có gần 100 phim được trình chiếu, đa phần là chiếu lần đầu như tiêu chí của HIFF. Trong đó có 3 phim ra mắt toàn cầu là phim Đức (Nhật Bản), Quê hương là chùm khế chua (VN), Bộ tứ âm binh (Malaysia); 2 phim ra mắt châu Á là Bolero và It's okay. Phim bế mạc Perfect days vào tối 13.4 cũng được trình chiếu lần đầu ở khu vực Đông Nam Á sau khi tham dự Oscar. Hai tác phẩm điện ảnh Việt nổi tiếng là Mùa len trâu (kỷ niệm 20 năm phát hành) và Cánh đồng hoang đã được số hóa và trình chiếu nơi công cộng, giúp khán giả trẻ có cơ hội tiếp cận các bộ phim kinh điển của nền điện ảnh VN.

HIFF gây chú ý lớn với 14 phiên hội thảo, tọa đàm và 10 lớp học chuyên môn, thu hút gần 200 khách mời quốc tế tên tuổi từ các nền điện ảnh lớn trên thế giới. Các chương trình này không chỉ là cơ hội để giao lưu, học hỏi mà còn là cầu nối để thúc đẩy hợp tác sản xuất và phát triển điện ảnh giữa VN và quốc tế. Chợ dự án phim và Vườn ươm kịch bản trong năm đầu tiên đã vượt qua kỳ vọng với 58 dự án phim và 87 kịch bản phim được đăng ký. Qua đó, 15 dự án và 10 kịch bản đã được chọn để vào vòng hướng dẫn và thuyết trình. Chợ dự án phim đã cho thấy rõ 2 dòng phim nghệ thuật và thương mại đa dạng đến từ nhiều nước trên thế giới, trong khi Vườn ươm kịch bản tập trung vào thị trường Việt với 2 hạng mục Phim và Series, có một dự án series đã được K+ mua ngay kịch bản.

NSND Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, đánh giá: "HIFF đã thực sự trở thành sự kiện điện ảnh đáng nhớ, đánh dấu sự phát triển không ngừng của điện ảnh VN và khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm văn hóa - nghệ thuật sôi động và hấp dẫn. Theo đó, HIFF cũng đã nhanh chóng trở thành một nền tảng đáng chú ý cho điện ảnh khu vực và toàn cầu. Với sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Thành ủy - UBND TP.HCM, Sở VH-TT, Trung tâm Ca nhạc nhẹ phối hợp VietFest thực hiện đã cho thấy sự chặt chẽ, chuyên nghiệp và hiệu quả trong tổ chức kỳ LHP quốc tế lần đầu tiên".

Tổng kinh phí 80 tỉ đồng, TP.HCM đầu tư hơn 20 tỉ đồng

Theo BTC, 8 ngày diễn ra LHP có kinh phí hơn 80 tỉ đồng, trong đó ngân sách TP.HCM hỗ trợ hơn 20 tỉ đồng. Số tiền còn lại đến từ nguồn xã hội hóa.

Đại diện BTC, ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành HIFF 2024, cho biết: "LHP đã thu hút nguồn lực xã hội hóa hiệu quả trong thực hiện khối lượng hoạt động lớn. Đây là nguồn lực quý giá, thể hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp, sự chung tay cùng TP.HCM trong thực hiện một hoạt động ý nghĩa. HIFF lần đầu tiên tổ chức đã tiệm cận với cách thức tổ chức LHP quốc tế, phát huy bản sắc văn hóa của TP.HCM và góp phần mang đến cho người dân và du khách một tuần lễ đắm chìm trong không khí điện ảnh nhiều thú vị".

Về đêm bế mạc HIFF, ông Phạm Minh Toàn chia sẻ: "LHP sẽ biến không gian bên ngoài Nhà hát TP.HCM thành sân khấu hoành tráng với công nghệ mapping 3D. Chương trình nghệ thuật trong đêm bế mạc chủ đề Du hành thời gian - Time Travel sẽ được đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng sang trọng và hiện đại, với sự kết hợp giữa âm nhạc pop, giao hưởng orchestra và hợp xướng do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy". Các ca khúc nhạc phim nổi tiếng như Bài ca Đất Phương Nam (phim Đất rừng phương Nam), các ca khúc từ phim LaLaLand, Feeling Good (phim Perfect Day) và Never Enough (phim The Greatest Showman) sẽ được trình diễn trong một mashup độc đáo. Nếu điểm nhấn của đêm khai mạc là "Bản sắc VN", thì đêm bế mạc sẽ là "Future Cinema - Điện ảnh tương lai" bàn câu chuyện tương lai điện ảnh VN, Đông Nam Á; khẳng định vị thế và sự phát triển nhanh chóng của nền điện ảnh TP.HCM, điện ảnh VN trong bối cảnh hội nhập quốc tế.