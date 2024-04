Kỳ vọng từ Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM

LHP Quốc tế TP.HCM sẽ trình chiếu "Chương trình phim VN toàn cảnh" - một lát cắt giới thiệu bức tranh điện ảnh của VN qua nhiều thời kỳ với những bộ phim mang tính cột mốc và nhận được sự chú ý của thế giới. Hạng mục "Phim TP.HCM" có những tác phẩm mang màu sắc, đời sống, con người của thành phố. Đây được cho là hạng mục gây chú ý đối với khán giả trong nước và quốc tế.

Phim Việt lần này xuất hiện ở hạng mục Phim ngắn (20 phim tranh giải, trong đó có 5 đại diện của VN gồm: Eight Horses Chasing The Wind - đạo diễn Nguyễn Đức Huy, Goodnight Baby của Lê Quỳnh Anh, Home Is Where The Star Fruits Taste Sour - Huy Nguyễn, Saigon Kiss - Hồng Anh Nguyễn, The House That Stays - Lê Duy Ngọc).