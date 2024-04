Liên hoan phim quốc tế TP.HCM 2024 sẵn sàng khai mạc

Liên hoan phim (LHP) quốc tế TP.HCM (viết tắt là HIFF) với mục tiêu quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của TP.HCM, do UBND TP.HCM tổ chức, Sở VH-TT TP.HCM chủ trì, với sự phối hợp của Hội Điện ảnh TP.HCM và sự hỗ trợ của Cục Điện ảnh, các cụm rạp lớn tại TP.HCM (VIETFEST tư vấn tổ chức). Trong buổi công bố HIFF lần thứ nhất, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, nêu kỳ vọng đưa TP.HCM trở thành "Thành phố điện ảnh" (Film City), gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN), và "sẽ là một sự kiện có thể quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của TP.HCM để trở thành một điểm đến hấp dẫn về văn hóa và đầu tư".



Phối cảnh thảm đỏ lễ khai mạc HIFF trước Nhà hát TP.HCM tối 6.4 BTC

Hiện tại, BTC cho biết tất cả các công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng khai mạc với hoạt động đầu tiên là triển lãm điện ảnh ngoài trời vào lúc 9 giờ sáng 6.4 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1); cùng ngày sẽ có chương trình thảm đỏ của lễ khai mạc LHP từ lúc 17 giờ ở trước khu vực Nhà hát TP.HCM (đường Đồng Khởi, Q.1), đến 19 giờ sẽ bắt đầu chương trình khai mạc bên trong nhà hát, 22 giờ 45 là tiệc chào mừng tại trung tâm Thiskyhall Sala (Q.2).

Bộ phim điện ảnh về nhạc cổ điển có tựa Boléro của nữ đạo diễn kỳ cựu Anne Fontaine (Pháp) được chọn chiếu mở màn cho LHP lần này và trên thảm đỏ buổi khai mạc sẽ có sự góp mặt của nữ đạo diễn Anne Fontaine và nam diễn viên chính Raphaël Personnaz, người từng là thành viên ban giám khảo hạng mục Caméra d'Or tại LHP Cannes 2023. Phim Boléro cũng sẽ đại diện cho nước Pháp ở hạng mục Giao lộ điện ảnh (Cinematic Crossroads) trong khuôn khổ HIFF, nhằm tôn vinh nền điện ảnh của một quốc gia hoặc thành phố có những thành tựu và ảnh hưởng nổi bật, cũng như có mối quan hệ văn hóa, ngoại giao, nghệ thuật đặc biệt với TP.HCM.

LHP sẽ có giải thưởng Phim về đề tài TP.HCM dành cho các bộ phim có nội dung, bối cảnh tại TP.HCM, do chính công dân TP.HCM làm nên.

BTC đã công bố ông Olivier Père (người Pháp), giám tuyển, nhà phê bình điện ảnh và giám đốc nghệ thuật trong ngành điện ảnh quốc tế, sẽ dự HIFF 2024 với vai trò giám khảo hạng mục Phim Đông Nam Á và là khách mời đặc biệt tại Hội thảo và Chợ dự án phim HIFF. Đạo diễn Kim Jee-woon - tác giả của siêu phẩm kinh dị A tale of two sisters (sản xuất năm 2003, từng nhận 12 giải thưởng lớn của điện ảnh Hàn Quốc) sẽ xuất hiện tại HIFF 2024 để trình chiếu 3 tác phẩm đặc sắc của ông, trong đó có The good, the bad, the weird (2008) - bộ phim được sản xuất bởi Jeawon Choi - cố vấn của HIFF.

Đạo diễn người Nhật Kore-eda Hirokazu (đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2018 với bộ phim Shoplifters, giải tác giả Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023 cho Monster), sẽ tham dự LHP trong hạng mục Directorial Symphony (Tiêu điểm đạo diễn), nhằm vinh danh tài năng cũng như những cống hiến của ông cho nền điện ảnh thế giới. Giám tuyển John Badalu (hiện đang đảm nhận vai trò cố vấn cho LHP Sheffield Doc Fest tại Anh, đồng thời là nhà làm phim độc lập có tiếng) sẽ là giám khảo hạng mục Phim đầu tay tại HIFF 2024. Nhà dựng phim người Mỹ gốc Việt - Tom Cross (đoạt giải Oscar 2015 hạng mục Dựng phim xuất sắc với tác phẩm Whiplash, từng tham gia dựng phim La La Land (2016), giành giải BAFTA 2022 hạng mục Dựng phim xuất sắc với phim No Time to Die) sẽ tham dự HIFF với vai trò giám khảo ở nhiều hạng mục...