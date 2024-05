'Furiosa' - tiền truyện của 'Mad Max' sẽ rất khác những gì khán giả mong đợi

Các cây bút phê bình vừa có những nhận xét đầu tiên trên mạng xã hội về "bom tấn" Furiosa của đạo diễn George Miller, với 2 diễn viên chính là minh tinh Anya Taylor-Joy và tài tử Chris Hemsworth.

Furiosa là phim tiền truyện nằm trong thương hiệu Mad Max, hay cụ thể hơn, là tiền truyện của phần thứ 4 là Mad Max: Fury Road (chiếu năm 2015, phim nhận 10 đề cử Oscar tại mùa giải lần thứ 88, thắng 6 giải). Nội dung phim kể về cuộc đời của nữ tướng Furiosa do Anya Taylor-Joy hóa thân, trước khi về dưới trướng của chúa tể Joe. Tuy nhiên, trong quãng thời gian này, Furiosa chạm mặt với tên lãnh chúa do Chris Hemsworth thủ vai. Chuyện phim diễn ra 15 năm trước các sự kiện trong Mad Max: Fury Road.

Người đẹp Anya Taylor-Joy trong buổi chiếu ra mắt Furiosa tại Sydney, Úc ngày 2.5 G.I

Tạo hình của minh tinh Anya Taylor-Joy trong Furiosa W.B

Các cây bút phê bình trên mạng này nhận xét Furiosa có thể sẽ rất khác so với những gì khán giả chờ đợi, và có thể làm người xem "thất vọng".

Theo ghi nhận của The Hollywood Reporter, Furiosa vẫn sẽ có những yếu tố hành động "tàn bạo", "hoang dã" và "khốc liệt". Kỹ xảo và hình ảnh của phim được nhận xét "choáng ngợp", với diễn xuất ăn ý và xuất thần của cặp sao Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth.

Tờ Collider cũng ghi nhận những ý kiến đánh giá về diễn xuất nhập vai của 2 nghệ sĩ. Nếu phim này được George Miller "đo ni đóng giày" cho Anya Taylor-Joy thì với tài tử Chris Hemsworth, "anh ấy diễn xuất vô cùng tốt theo cách mà khán giả chưa từng thấy trước đây", một cây bút trên X nhìn nhận.

Tạo hình của tài tử Chris Hemsworth trong phim W.B

Cũng theo các ý kiến đánh giá này, phim vẫn có những "đặc sản" làm nên "chất" của thương hiệu, đó là những cảnh rượt đuổi, những nhân vật không đoán trước được và phần quay dựng mãn nhãn, điều mà khán giả đã xem trong Mad Max: Fury Road.

Nhưng vì sự ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng của Mad Max: Fury Road quá lớn (phim được nhìn nhận là một trong những tác phẩm hành động xuất sắc nhất từng được làm ra) nên nhiều nhà phê bình đã so sánh Furiosa với phim này, và nhận xét vì sao mà phim "có thể khiến khán giả thất vọng".

Các tác giả cho rằng, về cơ bản, Furiosa giống với 2 tác phẩm Mad Max đầu tiên (ra đời trong năm 1979 và 1981, đều do George Mille chỉ đạo) ở chỗ rất vui nhộn. Khi phần thứ 4 của thương hiệu là Mad Max: Fury Road ra mắt, các nhà phê bình cũng từng bất ngờ bởi phim không vui nhộn bằng 2 phim Mad Max đầu.

Bộ váy của minh tinh Anya Taylor-Joy tại buổi ra mắt phim ngày 2.5 X

Thế nhưng, với Furiosa, các ý kiến này vẫn nhìn nhận đây là phim hay, dù "về 'tông chủ đạo' phim thì không như Mad Max: Fury Road". Nhiều ý kiến khác nhận xét Furiosa hay và đặc biệt theo kiểu của tác phẩm này, cũng chẳng cần phải giống với Mad Max phần 4.

Trước khi nhận vai Furiosa, Anya Taylor-Joy được biết đến qua nhiều phim như: The Witch (2015), Split (2016), Glass (2019), series trực tuyến The Queen's Gambit (phát trên Netflix), Last Night in Soho (2021)... Vai Furiosa trước đây đã được thể hiện rất thành công bởi minh tinh Charlize Theron.

Phim Furiosa sẽ chiếu tại Liên hoan phim Cannes ngày 15.5, chiếu chính thức tại thị trường Bắc Mỹ ngày 24.5. Tại thị trường Việt, phim dự kiến chiếu từ ngày 23.5.