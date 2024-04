Phần mới của bom tấn 'Ma trận' đang được sản xuất, 'thay máu' người cầm trịch

Phần mới nhất này sẽ là lần đầu tiên mà 2 đạo diễn của các phần trước đó là Lana và Lily Wachowski không đảm nhận. Thay vào đó, biên kịch Drew Goddard của phim Người về từ sao hỏa sẽ giữ vai trò đạo diễn. Ông cũng sẽ viết kịch bản cùng những cộng sự thân cận của mình, trong khi Lana Wachowski - người chỉ đạo phần Ma trận gần đây nhất vào năm 2021 - được bổ nhiệm làm điều hành sản xuất.

Biên kịch Drew Goddard sẽ đạo diễn phần mới nhất của Ma trận Variety

Về dàn diễn viên, đến nay vẫn chưa rõ "linh hồn" của loạt phim là Keenu Reeves và Carrie-Anne Moss có tham gia không. Tuy vậy những diễn viên phụ tham gia phần gần nhất gồm Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris và Priyanka Chopra Jonas đã xác nhận sẽ quay trở lại.

Chi tiết cốt truyện đến nay vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chủ tịch khối sản xuất của của Warner Bros. Motion Pictures - Jesse Ehrman tiết lộ đây vẫn sẽ là một câu chuyện thú vị về thế giới giả tưởng mà không quá xa so với những gì đã làm nên thành công của loạt phim từ trước đến nay.

Ông nói thêm: "Drew đến Warner Bros. với ý tưởng mới mà tất cả chúng tôi đều tin rằng đây sẽ là một cách đáng kinh ngạc để tiếp tục thế giới Ma trận, bằng cách tôn vinh những gì Lana và Lilly đã bắt đầu hơn 25 năm trước, đồng thời đưa ra một góc nhìn độc đáo dựa trên tình yêu chính anh ấy với loạt phim và các nhân vật của Ma trận. Toàn bộ đội ngũ tại Warner Bros. Discovery rất vui mừng khi Drew thực hiện phần phim mới này, bổ sung thêm tầm nhìn của anh ấy vào thương hiệu điện ảnh kinh điển mà 2 đạo diễn nhà Wachowski đã dành một phần tư thế kỷ để xây dựng".

Trước đó Goddard từng được đề cử giải Oscar cho tác phẩm chuyển thể khoa học viễn tưởng Người về từ sao hỏa do Ridley Scott đạo diễn và Matt Damon đóng chính. Các kịch bản thành công khác do ông tạo ra có thể kể đến Cloverfield hay World War Z do Brad Pitt đóng chính. Ông cũng kiêm vai trò đạo diễn cho The Cabin in the Woods và Bad Times at the El Royale.

Nhân vật Neo và Trinity tái xuất và có mối quan hệ đặc biệt trong The Matrix Resurrections Warner Bros.

Goddard nói: "Không hề nói quá khi cho rằng loạt phim Ma trận đã thay đổi cả điện ảnh lẫn cuộc đời tôi. Nghệ thuật tinh tế của Lana và Lilly truyền cảm hứng cho tôi hằng ngày và tôi vô cùng biết ơn vì có cơ hội được kể những câu chuyện trong thế giới của họ".

Ma trận bắt đầu ra mắt vào năm 1999, được coi là một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Nó đã truyền cảm hứng cho 3 phần tiếp theo, gồm The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions vào năm 2003, và The Matrix Resurrections năm 2021. Phần thứ 4 ra mắt sau 18 năm là phần đầu tiên chỉ do Lana đạo diễn, tuy vậy, là nỗi thất vọng lớn về doanh thu phòng vé. Phim chỉ thu về 159 triệu USD toàn cầu so với kinh phí 190 triệu USD.