'Alien: Romulus' kết thúc 3 tuần thống trị phòng vé của 'Deadpool & Wolverine'

Doanh thu này của Alien: Romulus đủ để chương mới nhất trong loạt phim kinh dị khoa học viễn tưởng của Disney và 20th Century chấm dứt sự thống trị kéo dài 3 tuần của Deadpool & Wolverine (vừa vượt qua Joker để trở thành bộ phim xếp hạng R đạt doanh thu cao nhất lịch sử với 1,14 tỉ USD).

Cảnh trong phim Alien: Romulus IMDb

Thành tựu này khép lại chuỗi thành công rực rỡ của Disney trong mùa hè, khởi đầu với Kingdom of the Planet of the Apes (doanh thu cao nhất tháng 5.2024 với 397 triệu USD trên toàn cầu), tiếp tục với Inside Out 2 (doanh thu cao nhất tháng 6.2024 với 1,597 tỉ USD) và Deadpool & Wolverine (doanh thu cao nhất tháng 7.2024 với 1,142 tỉ USD). Đầu tháng này, Disney trở thành hãng phim đầu tiên trong năm 2024 vượt qua 3 tỉ USD doanh thu bán vé trên toàn thế giới và con số đó sẽ tiếp tục tăng với Moana 2 (ra rạp 27.11), Mufasa: The Lion King (20.12).

Đây là một sự thay đổi đáng khích lệ, khi năm 2023 của Disney thất bại về mặt thương mại với hàng loạt phim The Marvels, Indiana Jones and the Dial of Destiny, bản làm lại The Haunted Mansion và phim hoạt hình Wish.

Deadpool & Wolverine có sự tham gia của Ryan Reynolds và Hugh Jackman IMDb

Phần thứ 7 của series Alien - Alien: Romulus thu về 66,7 triệu USD tại phòng vé quốc tế, nâng doanh thu khởi đầu toàn cầu là 108,2 triệu USD tính từ hôm ra rạp 16.8. Bộ phim được xếp loại R này đã được các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt, đạt 82% đánh giá "tươi" trên Rotten Tomatoes và khán giả chấm điểm "B+" trên CinemaScore.

"Đây là một sự mở đầu tuyệt vời cho bộ phim thuộc series Alien. Vào năm 1979, bộ phim đầu tiên Alien do Ridley Scott đạo diễn đã tạo tiếng vang cho dòng phim về sinh vật ngoài hành tinh. 45 năm sau, câu chuyện vẫn còn vang vọng", David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research nhận định.

Fede Alvarez đạo diễn phần thứ 7 của loạt phim kinh dị, siêu nhiên Alien (có kinh phí 80 triệu USD), với phần diễn xuất của Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced...

Trong khi đó, Deadpool & Wolverine vượt qua bộ phim tình cảm lãng mạn It Ends With Us của Sony để giành vị trí thứ 2 tuần qua. Cuộc phiêu lưu siêu anh hùng của Marvel, với sự tham gia của Ryan Reynolds và Hugh Jackman, đã thu về thêm 29 triệu USD trong tuần ra rạp thứ 4 (giảm 46% so với cuối tuần trước). Tính đến nay, phim đã thu về 545,8 triệu USD ở Bắc Mỹ và 596,8 triệu USD trên toàn thế giới.

Blake Lively và Justin Baldoni trong phim It Ends With Us IMDb

It Ends With Us có kinh phí sản xuất 25 triệu USD, thu về 24 triệu USD, giảm 52% so với doanh thu tuần ra mắt - hơn 50 triệu USD. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học gây sốt của Colleen Hoover, với sự tham gia của Blake Lively và Justin Baldoni (cũng là đạo diễn), đang tiến gần đến mốc 100 triệu USD ở Bắc Mỹ. Trên toàn cầu, phim kiếm được 180 triệu USD sau 10 ngày phát hành.

Phim thảm họa Twisters của Universal đã hạ cánh ở vị trí thứ 4 với 9,8 triệu USD, giảm 35% so với tuần trước đó. Twisters có Daisy Edgar-Jones, Glen Powell và Anthony Ramos đóng vai những người săn bão ở miền trung Oklahoma, đã tạo ra con số ấn tượng là 238,4 triệu USD ở Bắc Mỹ và 333,4 triệu USD trên toàn thế giới.

Bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử Borderlands của Lionsgate tiếp tục tụt dốc không phanh tại phòng vé do bị đánh giá tệ hại. Phim có sự tham gia của Cate Blanchett, Kevin Hart và Ariana Greenblatt, tụt xuống vị trí thứ 9 với 2,35 triệu USD trong tuần thứ 2 ra mắt ở Bắc Mỹ. Cho đến nay, Borderlands thu về chỉ 13 triệu USD ở Bắc Mỹ – một con số thảm hại so với chi phí sản xuất 115 triệu USD. Borderlands là một trong những bộ phim thất bại lớn nhất trong năm.

Trong khi đó, xét về doanh thu bán vé tuần đầu công chiếu ở Bắc Mỹ, Alien: Romulus đã cải thiện đáng kể so với Alien: Covenant năm 2017 (36 triệu USD), Alien vs. Predator năm 2004 (38,3 triệu USD), chỉ kém Prometheus năm 2012 (doanh thu cao nhất trong loạt phim là 51 triệu USD). Tại Việt Nam, phim thu về 4,2 tỉ đồng từ khi ra rạp hôm 16.8.