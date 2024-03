Trailer phim 'Alien: Romulus' có gì mà được hàng ngàn khán giả sôi nổi bình luận?

Phải mất gần 1 thập niên kể từ Alien: Covenant (2017), thương hiệu quái vật ngoài không gian nổi tiếng mới tái xuất trên màn ảnh rộng với phim Alien: Romulus. Tựa phim lấy tên khá "kêu" từ tên của vị hoàng đế La Mã Romulus Augustus. Chưa rõ đạo diễn có ẩn ý gì với tựa phim này, nhưng Alien: Romulus được báo chí phương Tây "hứa hẹn" rằng đây sẽ là phim mà yếu tố kinh dị và bạo lực được thêm vào rất nhiều.

Cailee Spaeny trong Alien: Romulus 20TH CENTURY STUDIOS

Một trong những nguyên do có thể lý giải cho việc này đó là Fede Álvarez, vị đạo diễn Uruguay nổi tiếng qua những tác phẩm như Evil Dead (2013) và Don't Breathe (2016), rất "chuộng" sự kinh dị và đẩy mọi thứ lên cao trào trong phim mình.

Trong trailer vừa tung ra của Alien: Romulus, khán giả được thấy sự xuất hiện của một nữ chiến binh mới là Rain Carradine (Cailee Spaeny - ngôi sao trẻ mới nổi qua nhiều phim như Vice, Bad Times at the El Royale - đóng). Đây sẽ là nhân vật "nối gót" nữ chiến binh Ripley do minh tinh Sigourney Weaver hóa thân năm xưa.

Phim lấy bối cảnh giữa phần phim gốc Alien (1979) và phần tiếp theo là Aliens (1986), khi mà loài người đã chạm trán với loài Xenomorph và biết được cách sinh sản kinh dị của loài này: ký sinh trên cơ thể người thông qua thể bám mặt (giống bò cạp) để tạo thai trước khi con non ra đời.

Lúc này, một nhóm phi hành gia tiếp cận được một trạm không gian bỏ hoang và họ phải đối mặt với giống loài khát máu. Thường những phim mà Fede Álvarez chỉ đạo khá bạo lực, với sự "hứa hẹn" mới này, hẳn khán giả có cái để mong chờ.

Một màn hù dọa gây bất ngờ trong Alien: Romulus 20TH CENTURY STUDIOS

Hiện trailer của Alien: Romulus do 20th Century Studios đăng tải thu hút hơn 8,2 triệu lượt xem và hơn 11.600 bình luận. Một trong những bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất (với hơn 16.000 lượt) viết: "7 năm trôi qua chúng ta mới xem được phim Alien mới. Mong rằng phim sẽ hay!". Một bình luận nhận về hơn 9.600 lượt thích, viết như sau: "Các nhà làm phim đã làm sống lại trong khán giả cảm giác rùng rợn khi nhân vật bị rượt đuổi trong không gian hẹp, thiết kế tàu quen thuộc, những cú máy cận cảnh...". Một bình luận nhận về hơn 1.000 lượt thích đã viết: "Với tất cả chúng ta, những ai đã xem qua 2 phần phim 1979 và 1986, thật khó để xem thêm phim có thể hay hơn những phim cũ đó. Tôi hy vọng phim này sẽ thành công". Bên cạnh đó, một bình luận nhận về hơn 5.000 lượt thích đã bày tỏ: "Làm ơn hãy hay như những gì chúng tôi mong đợi".

Kể từ các phim chiếu năm 1979 (phim gốc của cả series) và năm 1986, thương hiệu quái vật ngoài không gian được mở rộng qua các phần phim tiền truyện, phim ăn theo và đặc biệt là những phim hậu truyện, nhưng chất lượng trồi sụt thất thường, mặc dù có phần do chính cha đẻ thương hiệu là Ridley Scott chỉ đạo. Do đó, nhiều khán giả bàn tán và hy vọng Fede Álvarez sẽ là "bà đỡ" mát tay là điều không khó hiểu.

Phim Alien: Romulus sẽ ra rạp vào ngày 16.8.2024.

Trailer phim Alien: Romulus