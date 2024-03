Sau 'Barbie', tựa game ‘The Sims’ sẽ được chuyển thể lên màn ảnh rộng

Theo nhiều nguồn tin, đạo diễn Kate Herron – người từng đảm nhận phần 1 của loạt phim Loki thuộc vũ trụ siêu anh hùng Marvel, đang được nhắm đến để thực hiện dự án chuyển thể The Sims. Ông sẽ kiêm nhiệm khâu biên kịch cùng Briony Redman, khi gần đây họ đã hợp tác viết kịch bản cho Doctor Who. Herron cũng sẽ đạo diễn một tập trong mùa thứ 2 của The Last of Us.

Những nhà sản xuất đứng sau dự án lần này đồng thời đứng sau Barbie trong năm vừa qua, trong đó, có thương hiệu LuckyChap mà nữ diễn viên Margot Robbie là người đồng sáng lập.

Margot Robbie là một trong những nhà sản xuất đứng sau dự án lần này The Hollywood Reporter

The Sims là một trong những thương hiệu trò chơi điện tử bán chạy nhất mọi thời đại, khi đã "tẩu tán" được hơn 200 triệu bản kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2000.

Đây là một trò chơi máy tính mô phỏng cuộc sống của một khu vực ngoại ô, trong đó người chơi sẽ hóa thân vào nhân vật đại diện có những đặc điểm tính cách, kỹ năng và mối quan hệ liên tục thay đổi, đồng thời thực hiện các công việc thường ngày như: nấu bữa tối, nuôi dạy con cái, hẹn hò, trang trí nhà cửa…

Trò chơi được xây dựng dựa trên những nhân vật có mục tiêu và khát vọng riêng. Tùy thuộc vào người chơi, họ cũng có thể xây dựng gia đình riêng.

Sau lần đầu phát hành và gây được tiếng vang lớn vào năm 2000, bối cảnh ngoại ô nhanh chóng được mở rộng thêm thành những kỳ nghỉ, các buổi hẹn hò, cuộc sống ở trường trung học… Số lượng nhân vật cũng gần như vô tận, mặc dù các thành viên của gia đình Goth và Landgraab là nổi bật hơn cả.

Một phân cảnh trong tựa game này Variety

Ở một mức độ nào đó, The Sims có những đặc điểm tương tự Barbie. Trò chơi không có tương tác mà các nhân vật chỉ đơn giản cho thấy cuộc sống được điều khiển bởi người chơi. Barbie cũng là một cô búp bê không tự nói được, có vô số nghề và được điều khiển bởi những người chơi say mê.

Dự án đang trong giai đoạn sản xuất đầu tiên và rất được chờ đón, khi LuckyChap hiện là công ty sản xuất "hot" nhất Hollywood ở thời điểm này, với thành công của tựa phim tỉ đô Barbie và tác phẩm được đánh giá cao về mặt nghệ thuật của nữ đạo diễn Emerald Fennell mang tên Saltburn.

Sắp tới, công ty nói trên sẽ cho ra mắt My Old Ass – tác phẩm vừa tạo tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Sundance và đã bán cho Amazon MGM Studios với giá 15 triệu USD.