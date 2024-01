Margot Robbie tôn vinh siêu mẫu Claudia Schiffer

Theo Forbes, Chanel chính thức hợp tác với đoàn phim Barbie, bao gồm cung cấp năm bộ trang phục dành cho Margot Robbie kèm theo nhiều loại túi xách và phụ kiện. "Một trong những bộ trang phục mà tôi mặc có đính mảnh giấy nhỏ ghi "Claudia" trên đó, và tôi đã thốt lên, "Chà!". Khi đến kho lưu trữ của Chanel ở Paris (Pháp), tôi cũng được biết Karl Lagerfeld từng thiết kế một bộ sưu tập mang tên Barbie vào những năm 1990 dành cho siêu mẫu Claudia Schiffer", Margot Robbie kể khi quảng bá cho bộ phim Barbie hồi năm 2023.



Robbie kết hôn với nhà làm phim Tom Ackerley vào năm 2016 và cùng chồng sáng lập Công ty sản xuất phim LuckyChap Entertainment. Ngoài Barbie, cô còn nổi tiếng qua các phim: Babylon, The Suicide Squad, Birds of Prey, Once Upon a Time in Hollywood…

Trước đó, tháng 9.2023, tại Tuần lễ thời trang Milan, Claudia Schiffer (53 tuổi), siêu mẫu Đức mang tính biểu tượng của thập niên 1990, đã quay trở lại sàn diễn trong buổi trình diễn bộ sưu tập mùa xuân 2024 của Versace.