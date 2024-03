'Barbie' và 'Oppenheimer' khuấy động thị trường cá cược Mỹ trước lễ trao giải Oscar

New Jersey, Massachusetts và 5 bang khác cho phép đặt cược vào lễ trao giải Oscar diễn ra vào tối 10.3 (giờ Mỹ), nơi 2 bom tấn Barbie và Oppenheimer sẽ cạnh tranh cho giải Phim hay nhất cùng các danh hiệu khác.

3 ngôi sao đóng Oppenheimer nhận đề cử Oscar (từ trái sang): Robert Downey Jr. - Nam diễn viên phụ xuất sắc, Emily Blunt - Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Cillian Murphy - Nam diễn viên chính xuất sắc REUTERS

Người chơi có thể đánh cược vào các giải thưởng cao nhất như Phim hay nhất, Nam/Nữ diễn viên xuất sắc hoặc các hạng mục cấp thấp hơn như Âm thanh hay nhất hoặc Phim hoạt hình xuất sắc.

Bill Speros, nhà phân tích cá cược cao cấp tại Bookies.com, một trang web thuộc sở hữu của Gambling.com Group, cho biết sự phổ biến của Barbie và Oppenheimer có thể dẫn đến số tiền đặt cược kỷ lục giải Oscar. Việc đặt cược hợp pháp cho những danh hiệu cao quý nhất của ngành điện ảnh bắt đầu ở New Jersey vào năm 2019.

Năm nay "là cơ hội đầu tiên để mọi người đặt cược vào 2 bộ phim và các ngôi sao thực sự có sức hấp dẫn lớn", Speros nhận định.

Cờ bạc đã gia tăng ở Mỹ kể từ năm 2018 khi Tòa án Tối cao dọn đường cho cá cược thể thao mở rộng trên toàn quốc. Các quan chức tiểu bang đã chấp nhận nó như một cách để tăng doanh thu thuế và ngăn chặn người dân đánh bạc bất hợp pháp, bất chấp rủi ro thua lỗ tài chính đối với những người đánh bạc.

Mặc dù số liệu chính xác không được tiết lộ, nhưng Super Bowl tháng trước dự kiến sẽ thu về 23 tỉ USD tiền cá cược, theo một cuộc khảo sát do Hiệp hội Cờ bạc Mỹ công bố.

Cá cược giải Oscar chỉ là một phần nhỏ trong số đó. "Bạn sẽ nhận được nhiều tiền hơn khi tham gia một trận đấu NBA nhưng cá cược Oscar mang lại cho các sòng bạc cơ hội thu hút những người đánh bạc không quan tâm đến các sự kiện thể thao", Speros nói.

Ryan Gosling và Margot Robbie trong phim Barbie IMDb

Việc đánh cược có thể được đặt tại sòng bạc, nhưng hầu hết đều thực hiện trực tuyến. Johnny Avello, giám đốc điều hành cuộc đua và thể thao tại DraftKings, cho biết công ty nhận thấy sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ khi cá cược giải Oscar.

Trang Oddschecker.com đưa tỉ lệ cược Oscar Phim hay nhất: Oppenheimer 1/20 (đặt 20 ăn 1), Barbie 66/1 (đặt 1 ăn 66), Poor Things 22/1 (đặt 1 ăn 22), The Zone of Interest 35/1 (đặt 1 ăn 35)… Giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc: Cillian Murphy (phim Oppenheimer) 1/10 (đặt 10 ăn 1), Paul Giamatti (The Holdovers) 8/1 (đặt 1 ăn 8), Lily Gladstone (Killers of The Flower Moon) 11/17 (đặt 17 ăn 11), Emma Stone (Poor Things) 13/8 (đặt 8 ăn 13)…