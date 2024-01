Oscar 2024: 'Oppenheimer' thống trị với 13 đề cử, 'Poor Things' nhận 11 đề cử

Oppenheimer đã khởi động cuộc đua giành tượng vàng Oscar lần thứ 96 khi nhận đến 13 đề cử. Theo sau là Poor Things, một bộ phim giả tưởng về nữ quyền, giành được 11 đề cử.

Cillian Murphy nhận đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất qua phim Oppenheimer IMDb

Tác phẩm tội phạm lịch sử Killers of the Flower Moon nhận được 10 đề cử. Bộ phim ăn khách nhất phòng vé năm 2023 Barbie nhận 8 đề cử. Được phát hành vào cùng thời điểm với Oppenheimer, bom tấn Barbie đã trở thành một hiện tượng, truyền cảm hứng cho khán giả, dẫn đến việc tạo ra danh xưng "Barbenheimer". Hai phim này đã kiếm được gần 2,5 tỉ USD trên toàn cầu, một con số khổng lồ vào thời điểm các rạp chiếu phim vẫn đang vật lộn để phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Oppenheimer, Barbie, Killers of the Flower Moon đều giành được đề cử Phim hay nhất cùng với Poor Things, American Fiction, Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, Past Lives và The Zone of Interest. Lần đầu tiên, 3 phim tranh giải Phim hay nhất là Barbie, Anatomy of a Fall và Past Lives đều do phụ nữ đạo diễn.

Phim Barbie nhận 8 đề cử Oscar IMDb

Ở tuổi 81, Martin Scorsese đã làm nên lịch sử khi nhận được đề cử đạo diễn lớn tuổi nhất.

Đề cử Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Bradley Cooper (phim Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The Holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer), Jeffrey Wright (American Fiction), Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Carey Mulligan (Maestro), Emma Stone (Poor Things).

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất: Justine Triet (Anatomy of a Fall), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Poor Things), Jonathan Glazer (The Zone of Interest)…

Jimmy Kimmel sẽ làm MC lễ trao giải Oscar, diễn ra vào ngày 10.3 tới (giờ Mỹ) tại Los Angeles.