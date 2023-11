Brendan Fraser có vai chính đầu tiên sau khi giành giải Oscar

Với tác phẩm này, nhà làm phim Nhật Bản từng thực hiện series Beef của hãng A24, Mitsuyo Miyazaki, sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo và sản xuất phim. Bà cũng đồng viết kịch bản với Stephen Blahut, người từng cộng tác trong phim 37 Seconds (tạm dịch: 37 giây ngưng thở) được đánh giá cao tại Liên hoan phim Berlin trước đó.

Brendan Fraser giành giải Oscar danh giá cho màn hóa thân trong The Whale Getty

Quá trình quay phim sẽ được bắt đầu vào mùa xuân tới tại Nhật Bản. Kế hoạch phát hành sẽ được công bố sau đó. Bộ phim nói trên đã được đạo diễn Miyazaki phát triển dựa trên dự án từ năm 2019.

Rental Family (tạm dịch: Gia đình thuê mướn) được "bật mí" có cốt truyện xoay quanh một nam diễn viên nghèo người Mỹ, sinh sống ở Tokyo và làm việc cho một công ty cho thuê mướn người. Hành trình nói trên đã cho anh những trải nghiệm khám phá bản thân, thông qua những lần “hóa thân” và được trả tiền để đóng “vai chính” trong cuộc sống của người khác.

Brendan Fraser là người duy nhất được công bố tham gia bộ phim tính cho đến nay. Dự án này đánh dấu vai chính đầu tiên của nam tài tử kể từ khi anh mang về giải Oscar danh giá cho màn hóa thân vào phim điện ảnh The Whale của đạo diễn Darren Aronofsky.

Dấu mốc này cũng đã đánh dấu cho sự “hồi sinh” sự nghiệp của Brendan Fraser, người đã trải qua thập niên 1990 với tư cách là một diễn viên vô cùng đình đám trong các “bom tấn” như The Mummy (tựa Việt: Xác ướp Ai Cập), Encino Man (đóng cùng Quan Kế Huy) hay George of the Jungle (tựa Việt: Chúa tể rừng xanh)... Tuy vậy vì những góc khuất trong ngành công nghiệp điện ảnh mà nam tài tử đã tránh xa ánh đèn sân khấu trong 2 thập niên tiếp theo.

Ngoài bộ phim này, trong thời gian qua, Brendan Fraser cũng có những màn trình diễn được đánh giá cao trong các vai phụ. Chúng gồm Killers of the Flower Moon (tựa Việt: Vầng trăng máu) của đạo diễn Martin Scorsese và No Sudden Move (tựa Việt: Sập bẫy) của đạo Steven Soderbergh.

Được biết, Brendan lẽ ra cũng sẽ góp mặt trong series phim Batgirl từ vũ trụ siêu anh hùng DC, trong vai phản phản diện Firefly. Tuy nhiên, vì kết quả và kế hoạch doanh thu không được như ý, hãng Warner Bros. đã loại bỏ bộ phim nói trên.

Theo nhiều nguồn tin, Brendan đã rất thận trọng trước khi tham gia vào dự án này. Dù cho cuộc đình công kép của Hiệp hội Biên kịch và diễn viên Mỹ vài tháng trước đó có nhiều ảnh hưởng đến quyết định của anh, thế nhưng cuối cùng anh đã đồng ý góp mặt vào bộ phim mới.

Fraser thừa nhận bản thân “kén chọn” vai diễn sau The Whale, và các năm qua anh vẫn đang chờ vai diễn phù hợp nhất với mình.

Bên cạnh Rental Family, Brendan Fraser cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim hài mang tên Brothers sắp tới, với sự tham gia của Josh Brolin, Peter Dinklage và huyền thoại Glenn Close. Bộ phim nói trên hiện trong giai đoạn hậu kỳ, sẽ do TriStar Pictures phát hành, với Max Barbakow làm đạo diễn.