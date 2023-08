Hé lộ vai diễn của Quan Kế Huy trong phim Marvel

Tạo hình của Quan Kế Huy trong Loki mùa 2 MARVEL STUDIOS

Hôm 31.7, Marvel Studios trình làng trailer đầu tiên của Loki mùa 2 với sự xuất hiện của dàn sao quen thuộc bên cạnh nhân vật mới do Quan Kế Huy thủ vai. Trong phim, tài tử 52 tuổi vào vai Ouroboros (OB) - một nhân viên làm việc tại Cơ quan quản lý phương sai thời gian (Time Variance Authority hay TVA). Đoạn phim nhá hàng mở đầu với cảnh Loki (Tom Hiddleston) và Mobius (Owen Wilson) tìm đến OB để được xử lý tình trạng xuyên không đột ngột của Loki. Ouroboros lý giải rằng đây là hiện tượng "trượt thời gian" nhưng không có cách khắc phục vấn đề của em trai Thần Sấm. Nhân vật của Quan Kế Huy xuất hiện với vai trò giúp bộ đôi này vượt những nguy hiểm của đa vũ trụ theo phong cách tinh nghịch, "hỗn loạn" và lôi cuốn của mình.



Nhân vật OB của Quan Kế Huy có thời lượng xuất hiện khiêm tốn trong trailer nhưng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Loki và Mobius vượt qua sự hỗn loạn của TVA. Screenrant nhận định vai diễn mới của tài tử 7X là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nhân vật mà anh từng đảm nhận trong quá khứ: thiên tài công nghệ Data từ The Goonies và Waymond Wang trong vũ trụ hỗn loạn của Everything Everywhere All at Once.

Loki và Mobius tìm đến OB nhờ giúp đỡ MARVEL STUDIOS

Loki mùa 2 tiếp nối câu chuyện còn dang dở ở phần trước, sau khi Sylvie (Sophia Di Martino) giết chết He Who Remains (Jonathan Majors) và khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Trong mùa mới, Loki của Tom Hiddleston phải đối mặt với hiện tượng liên tục xuyên không đến những bối cảnh, thời gian khác nhau. "Tôi đang bị kéo xuyên qua thời gian, giữa quá khứ và hiện tại. Nếu những gì tôi nhìn thấy là sự thật, không gì có thể ngăn cản thế giới này và sự hủy diệt hoàn toàn", vị thần tinh nghịch bày tỏ mối lo ngại. Lần này, Loki cùng Mobius bận rộn với những nhiệm vụ căng thẳng nhằm cố gắng xử lý mớ hỗn độn do Sylvie tạo ra. Mùa 2 của Loki gồm 6 tập, dự kiến ra mắt vào ngày 6.10.2023 trên Disney+.

Quan Kế Huy được săn đón nồng nhiệt sau Everything Everywhere All at Once - phim giúp tài tử giành tượng vàng Oscar

AFP

Quan Kế Huy sinh năm 1971 trong gia đình gốc Hoa tại TP.HCM sau đó di cư đến Mỹ. Tại xứ cờ hoa, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 12 tuổi và trở thành sao nhí đình đám nhờ vai Short Round trong Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) đóng cùng Harrison Ford đồng thời được yêu thích qua bộ phim thiếu nhi ăn khách The Goonies. Sau nhiều năm "chìm" trong quên lãng, năm 2022, tên tuổi của Quan Kế Huy gây sốt trở lại ở Hollywood nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once đóng cùng Dương Tử Quỳnh. Màn thể hiện xuất sắc trong tác phẩm này đưa tài tử càn quét nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sau thành công của bộ phim, ngôi sao 52 tuổi được săn đón trong các dự án mới. Ngoài Loki, Quan Kế Huy vừa tái hợp Dương Tử Quỳnh trong American Born Chinese. Nam diễn viên cũng góp mặt trong tác phẩm The Electric State dự kiến ra mắt năm 2024.