Oscar 2023: Ít bất ngờ, nhiều thất vọng

Lễ trao giải Oscar 2023 khép lại trong sự an toàn, chừng mực, cái gì cũng dễ đoán, cảm xúc vừa đủ, và còn gì nữa từ mùa giải mà nhiều đoán rằng Everything Everywhere All at Once của các đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert sẽ nắm chắc phần thắng?

Đoàn làm phim Everything Everywhere All at Once lên sân khấu nhận giải Phim hay nhất AFP

Tờ Hollywood Reporter đăng ngay một bài những điều đáng thất vọng về mùa giải lần thứ 95 này, khi buổi lễ chưa kịp "nguội". Điều thất vọng đầu tiên, 2 tên tuổi lớn của ngành công nghiệp phim ảnh là Tom Cruise và James Cameron, một người đóng chính trong bom tấn tỉ USD Top Gun: Maverick và một người là đạo diễn của Avatar: The Way of Water, vắng mặt tại lễ trao giải. Tom Cruise thì không được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc còn James Cameron thì trượt đề cử Đạo diễn xuất sắc. Nam nghệ sĩ dẫn chương trình phát sóng buổi lễ là Jimmy Kimmel không quên đem chuyện này lên sân khấu để chọc cười khán giả.

Người dẫn chương trình Jimmy Kimmel đề cập đến việc Tom Cruise và James Cameron vắng mặt tại lễ trao giải G.I

Hai "ngựa chiến" sừng sỏ tại mùa giải, đồng hạng 9 đề cử và cùng đứng sau Everything Everywhere All at Once là All Quiet on the Western Front và The Banshees of Inisherin lại có số phận hoàn toàn trái ngược nhau. Suốt buổi lễ, ban tổ chức liên tục xướng tên All Quiet on the Western Front ở các hạng mục về kỹ thuật còn ê-kíp The Banshees of Inisherin thì ngậm ngùi ngồi chứng kiến đồng nghiệp lên nhận giải. Tổng kết, All Quiet on the Western Front thắng 4 giải, bao gồm Phim nước ngoài xuất sắc nhất, gây chú ý và làm nở mày nở mặt Netflix thì The Banshees of Inisherin đành lủi thủi ra về tay trắng. Trượt tất cả các hạng mục, đối với trường hợp của The Banshees of Inisherin, là một bất ngờ.

Không bất ngờ sao được khi nhiều nhà phê bình gần như tin chắc Kerry Condon trong The Banshees of Inisherin sẽ thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, thậm chí Barry Keoghan có thể thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, lặp lại tiếng vang tại giải BAFTA. Nhưng may mắn đã không gọi tên các nghệ sĩ này.

Phim The Banshees of Inisherin của nhà làm phim Martin McDonagh trượt tất cả các giải dù nhận nhiều đề cử SEARCHLIGHT PICTURES

Rất nhiều dự đoán xảy ra, nhưng tiếc thay, chẳng có điều gì về các dự đoán này diễn ra ở các hạng mục về diễn xuất. Ở đường đua Nam diễn viên chính xuất sắc, nhiều kỳ vọng được đặt vào ngôi sao Austin Butler trong phim Elvis, nhưng cuối cùng giải được trao cho Brendan Fraser của phim The Whale. Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cũng cam go không kém, khi nhiều dự đoán minh tinh Cate Blanchett trong phim Tár thắng giải, nhưng chung cuộc, Dương Tử Quỳnh được gọi tên. Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cũng thế, nhiều ý kiến dự đoán Angela Bassett đóng trong phim Black Panther: Wakanda Forever sẽ thắng giải, chung cuộc, nữ diễn viên Jamie Lee Curtis được gọi tên.

Ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc, nhiều dự đoán tin rằng All Quiet on the Western Front sẽ thắng giải nhưng cuối cùng ban tổ chức trao tượng vàng cho phim Women Talking.