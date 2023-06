Loạt bom tấn: 'Oppenheimer', 'Barbie', 'Indiana Jones 5' và 'Mission: Impossible 7' chen chân ra rạp hè

Paul Dergarabedian, nhà phân tích cao cấp tại Comscore, gọi khoảng thời gian kéo dài gần một tháng của loạt phim bom tấn từ Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones 5) đến Barbie và Oppenheimer là một trong những giai đoạn cạnh tranh nhất mùa phim hè năm nay.

Margot Robbie (vai Barbie) trong phim Barbie IMDb

"Đây sẽ là một phép thử căng thẳng đối với thị trường rạp chiếu trong mùa ra rạp quan trọng nhất trong năm", Paul nhận định.

Cho đến nay, những nỗ lực của Hollywood trong việc tung các bom tấn vào đầu hè là một thảm họa. Nhưng đó là vì khán giả không có hứng thú xem The Flash hay Elemental của Pixar, chứ không phải vì những phim đó được lên lịch quá gần nhau.

Trailer phim Indiana Jones and the Dial of Destiny

Ngay cả khi phòng vé bắt đầu phục hồi, có những dấu hiệu cho thấy ngay cả trong thời kỳ đại dịch, một số phim vẫn có thể hoạt động cùng lúc. Một ví dụ điển hình có thể thấy qua phim Jurassic World Dominion ra mắt hè năm ngoái, thu về 145 triệu USD mở màn, ngay cả khi Top Gun: Maverick của Tom Cruise thu thêm 51,8 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu.

Vào giữa năm 2022, bốn phim: Elvis của đạo diễn Baz Luhrmann, phim kinh dị The Black Phone, Top Gun: Maverick và Jurassic World Dominion thu về mỗi phim trên 20 triệu USD trong dịp cuối tuần là minh chứng rõ nhất về việc các phim phát hành cùng thời điểm.

Harrison Ford và Phoebe Waller-Bridge trong phim Indiana Jones and the Dial of Destiny IMDb

Đó là dấu hiệu cho thấy mùa hè năm nay những phim mới đều có thể cùng tồn tại sau những cuối tuần công chiếu, miễn là người mua vé quan tâm đến việc xem chúng.

Tháng 8.2023 là thời điểm chín muồi cho một số bộ phim khác ra rạp như Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Strays, Meg 2: The Trench. Những phim đó không thuộc các phim đình đám như Mission: Impossible hay Indiana Jones nhưng Meg 2: The Trench là phần tiếp theo của phim thảm họa ra rạp năm 2018 The Meg từng thu về đến 530 triệu USD trên toàn thế giới. Đó là doanh thu đáng mơ ước của cả phim bom tấn.